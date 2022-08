Nem kezdte jól a kontinenstornát Bíró Attila együttese. A nyitótalálkozón Görögország ellen akadozó játékkal, de sokáig meccsben volt Magyarország, sőt két és fél perccel a vége előtt két góllal vezettek Gardáék. Azonban innen nem sikerült pontot szerezni, a görögök három gólt szerezve megfordították az állást és megnyerték a mérkőzést. A másnapi, Hollandia elleni ütközet még ennél is rosszabb forgatókönyvet hozott a mieink számára. A magyar válogatott sem támadásban, sem védekezésben nem találta saját játékát, csúnya, 13-4-es vereség lett a vége. Ezzel szinte eldőlt, hogy a magyarok valószínűleg a csoport harmadik helyén végeznek, és a negyeddöntőben jó eséllyel Spanyolországgal találkoznak a mieink.

Magyarország – Németország 26-4 (7-1, 10-0, 3-1, 6-2)

Gólszerzők: Gurisatti 5, Mahieu 3, Leimeter 3, Vályi 3, Horváth B. 3, Farkas T. 3, Dömsödi 2, Faragó 2, Szilágyi, Garda, ill. Vosseberg 2, Ludwig, Rieck.

A kedd délelőtti, Németországi elleni mérkőzésnek a fő célja az önbizalom újraépítése volt, hogy egy hét alatt a válogatott összeszedje magát a torna kiesés szakaszára. Ebből a szempontból jól sikerült a németek elleni csoporttalálkozó. Már az első percektől kirajzolódtak az erőviszonyok, Bíró Attila együttesében mind a három dunaújvárosi játékos, azaz Garda Krisztina, Horváth Brigitta és Mahieu Geraldine is szerepet kapott. A gólok sorát Gurisatta Gréta nyitotta meg a 2. percben, majd Vályi és Szilágyi is eredményes volt. Az első német találatra az 5. percig kellett várni, ekkor Vosseberg távoli lövése akadt be, 3-1. Az első negyedben ennyi öröm jutott Németországnak, a magyarok még négyszer lőttek a hálóba, 7-1.

Az első nyolc perc fölényét még tovább tudta fokozni Magyarország, ugyanis ebben a játékrészben gólt sem kapott Bíró Attila gárdája. Egy perc elteltével Mahieu megszerezte első gólját a mérkőzésen, majd két minutummal később ismét eredményes volt a DFVE vízilabdázója, közte pedig Faragó lövése is a kapuba kötött ki, 10-1. Nem álltak le a mieink, Garda is megszerezte a maga gólját emberelőnyből, a válogatott pedig félidőben 17-1-re vezetett.

A szünet után még jobban forgatta az együttesét Bíró Attila, a harmadik negyed a találkozó legszorosabb nyolc percét hozta el, a harmadik dunaújvárosi, Horváth Brigitta is betalált, ezt a szakaszt 3-1-gyel abszolválták a lányok.

Az utolsó játékrészben ismét nagyobb volt a különbség a két csapat között, bár Németország két gólt is szerzett, a magyarok hattal válaszoltak. Gardáék sikere egy percig nem forgott veszélyben, a magyar női vízilabda-válogatott 26-4-re nyert a csoportkör harmadik mérkőzésén, folytatás csütörtök délután Horvátország ellen.