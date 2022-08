Néhány gondolat magáról a Grassrootsról, amely a nem professzionális labdarúgó tevékenységek gyűjtőfogalma. Az UEFA a kétezres évek elején indította el Grassroots-programját, hogy jelezze: a labdarúgás ugyanannyira az amatőröké, mint a profiké, a szabadidősport egyenlő szinten van a professzionális futballal. A Grassroots fogalmának pontos jelentése Magyarországon egyelőre kevéssé ismert a labdarúgásban jártas drukkerek számára is, pedig a Grassroots-labdarúgás nagyságrendekkel több embert érint, mint a profi futball. A Grassroots az amatőr, vagy más néven szabadidős labdarúgás különféle válfajainak a gyűjtőfogalma, amelybe belefér a gyerekek, a felnőttek, a veteránok, a futsal, a fogyatékkal élők és a nők játéka is. Az Európai Szövetség, az UEFA Grassroots-programján keresztül is igyekszik erősíteni azon meggyőződését, mely szerint a labdarúgás nem az elit sportja, éppen ellenkezőleg: bárki számára könnyen hozzáférhető, hasznos szabadidős tevékenység.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2010 márciusában csatlakozott az UEFA Grassroots Chartához. Grassroots programja azóta is egyre bővül, jelenleg beletartozik: az OTP-Bank Bozsik-Program egyesületi és intézményi labdarúgás, a Fair Play Cup középiskolás futball, a szociális programok, az egyetemi labdarúgás, a veterán futball „60 éven felüliek labdarúgása, a nyári szünidei táborok, az önkéntes szervező képzések, valamint a Grassroots Study Group Scheme.

A tanfolyamra történő jelentkezés feltétele: Betöltött 18. életév, az életkort érvényes fényképes személyi okmánnyal kell igazolni, érvényes sportorvosi igazolás; vagy 30 napnál nem régebbi munkaegészségügyi igazolás (sportedző munkaköri alkalmasság), vagy 30 napnál nem régebbi háziorvosi igazolás (egészséges, sporttevékenységet végezhet), erkölcsi bizonyítvány, mely dokumentum a jelentkezéstől számítva 30 napnál nem régebbi.

Jelentkezni lehet: 2022. augusztus 8. 16:00-ig

A jelentkezés folyamata:

A tanfolyamra kizárólag a személyes MOK (MLSZ Oktatási Központ) profilban lehet jelentkezni. Amennyiben még nincs a jelentkezőnek profilja, úgy kérik, hogy a jelentkezési időszak előtt regisztráljon az https://edzokepzes.mok.mlsz.hu/ oldalon ahhoz, hogy a tanfolyamra jelentkezni tudjon

A tanfolyami jelentkezés a személyes MOK profilban a KÉPZÉSEK fül alatt a kiválasztott tanfolyamhoz tartozó JELENTKEZÉS gomb megnyomásával kezdhető meg. A JELENTKEZÉS gomb megnyomása után a képzés összefoglalója jelenik meg, ahol az oldalalján az első, csillaggal megjelölt GDPR szabályzat kötelező elfogadása után (a másik két szabályzat elfogadása opcionális) a JELENTKEZÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával véglegesíthető a jelentkezés. Sikeres jelentkezés esetén a rendszer egy megerősítő e-mailt küld.

Az oktatási napok száma: 8 +1 nap gyermekvédelem

A tanfolyamot lezáró vizsga tervezett időpontja: 2023 március

Fejér megyében a felvételi időpontja: 2022. augusztus 29. 9:00 MOL Aréna Sóstó (Csíkvári u. 10).