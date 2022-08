MTK Budapest – Alba Fehérvár KC 22-31 (11-14)

Az előző idényben a megszokott menetrend szerint két alkalommal találkoztak a felek, előbb a Fáy utcában 27-27-es végeredmény született – igaz ekkor még mindkét csapat kispadján más-más vezetőedző dirigált. Az MTK-nál az időközben szövetségi kapitánnyá kinevezett Golovin Vladimir, míg a Fehérvárt Boris Dvorsek irányította, ám ő is idejekorán azóta befejezte ténykedését a csapat élén. Akkor a végjátékban bármelyik csapat győzhetett volna, végül döntetlen, bár a második félidő közepén ötgólos előnyt szerzett a házigazda, de ez gyorsan elfogyott, így örülhettek az iksznek. A fehérvári visszavágón - már Józsa Krisztián kezében volt a kormánybot – nagyon sima, 30-20-as Alba-siker született, több játékos kiemelkedő teljesítményének is köszönhetően.

Ebben nem volt hiány a szerdai edzőmeccsen sem, ugyanis – bár szorosan vett jegyzőkönyvet a hazaiak nem vezettek – Utasi Linda, Katarina Stosic, Takó Viktória, Bojtos Bea, valamint Tea Pijevic is alaposan kitett magáért, és nagyban hozzájárult a 2021/2022-es szezon 8. helyezettje elleni sikerhez. Természetesen az sem von le semmit a Fehérvár győzelmének értékéből, hogy az MTK Budapest ezen a találkozón kissé foghíjas összeállításban lépett parkettre, sokan hiányoztak náluk, ami azt eredményezte, hogy több utánpótláskorú játékosuk kapott játék lehetőséget.

Szűk tíz perc után kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, és 4-4-et mutatott az eredményjelzőtábla. Az MTK Budapest védekezése jól működött, ekkor sok megállító faultot kaptak a fehérváriak, így többször egészen a passzív jelzésig játszották a támadásaikat. A vezetést is megszerezték, miután Mészáros-Mihálffy Adrienn lopta el a labdát Varga Emőkétől, és ebből a korábban éveken át az AFKC-t erősítő Pelczéder Orsolya indításgólt lőtt, 7-6. Kétszer is megvolt a lehetőségük arra, hogy növeljék az egygólos előnyt, de elhibázták a támadásaikat. Az Alba a félidő végére rázta meg magát, és háromgólos előnnyel mehetett pihenőre. A szünet után már minden a fehérváriak szája íze szerint alakult, Pijevic élő falként működött a kapuban - 15 védést mutatott be, mely megközelítőleg 35 százalékos védési hatékonyságot jelentett - nem tudtak vele mit kezdeni a kék-fehérek. Emellett pedig a hibáikat viszont könyörtelenül megbüntették a fehérvári lányok.

- Nagyon jó tempójú mérkőzést játszottunk. A védekezésünkön szerettünk volna javítani az előző mérkőzésekhez képest, ez ma sikerült is. A támadójátékunkban voltak nagyon pozitív periódusok, fizikálisan pedig komoly fölényben voltunk a második félidőben. - vélte Józsa Krisztián

Az Alba ma 16 órakor a Köfém Sportcsarnokban mutatkozik be szurkolói előtt a újabb edzőmeccsen a Mosonmagyaróvár ellen.