Négy, a válogatottban szereplő kosaras, valamint a négy amerikai légiós nélkül kezdte meg a gyakorlást a tavalyi szezonban bronzérmes Alba Fehérvár férfi kosárcsapata. A csapatkapitány, Vojvoda Dávid, az irányító, Pongó Marcell, az erőcsatár, Szabó Zsolt, továbbá a nyáron, a Falcótól érkező irányító, Somogyi Ádám kedden este érkezett meg a nemzeti együttessel Opatijába, ők csütörtökön Rijekában, a Zamet Sports Centerben lépnek pályára címeres mezben, a házigazda horvátok elleni felkészülési mérkőzésen.

Az Alba többi játékosa hétfőn és kedden vett részt tesztfelmérőn Fehérváron, szerdán délelőtt 10-kor pedig edzést vezényelt a fiúknak a gárdát november közepe óta irányító német tréner, Matthias Zollner. Ezúttal is katalán segítőjével, Alejandro Zubillagával adta az instrukciókat, a szakmai stábban történt változás, a Zubillagával anno együtt érkező erőnléti edző, Adrian Ariza Medina Németországban, az élvonalban vállal munkát. Távozott a masszőr, Varga Krisztián is, helyét Ferenczi Márk veszi át az együttesnél. Az első gyakorláson Kertész Dániel is tevékeny részt vállalt, tíz éve szerepelt az Alba utánpótlásában, valamint felnőtt együttesében is, aztán edzősködni kezdett, a tavalyi idényben a Győr NB I/B-ben érdekelt férfi együttesét irányította. A nyáron tért vissza a koronázóvárosba, dolgozik az Alba akadémiáján, valamint a felnőtteknél is. A tréning során a bemelegítő és nyújtó gyakorlatokat Gödör Marcell vezényelte, évekkel ezelőtt ő is a kék-fehérek utánpótlásában pattogtatott, irányítóként, pályafutása végeztével megszerezte a szükséges papírokat, erőnléti edzőként helyezkedett el, tavaly az Alba utánpótlásában dolgozott, valamint Medina munkáját is segítette.

Természetesen a labda is előkerült a közel kétórás edzés során, amelyen nyolc fiatal vett részt, mindannyian megfelelnek a fiatalszabálynak, tehát 23 éven aluliak. Ismét együtt végezte a gyakorlatokat Takács Milán és Takács Martin, utóbbi a tavaszt Zalaegerszegen töltötte kölcsönben, a zalai kék-fehérekkel kivívta a bennmaradást a legmagasabb osztályban, majd a szerződése lejárta után visszatért a koronázóvárosba.

– Jó újra itthon, ami érthető, hiszen itt nőttem fel, lettem kosaras. Az Alba rájátszásban vívott meccsein már itt voltam a fiúkkal, de pályára természetesen nem léptem. A bajnokság zárása után a családdal, a szüleimmel és a testvéreimmel nyaraltunk Horvátországban, pihentem négy napot, aztán Milánnal megkezdtük a felkészülést. A folytatásban, augusztus 2-től Góbi Marcellel, Balsay Ádámmal gyakoroltunk a csarnokban Alejandro Zubillaga vezetésével. Mivel nem álltam le, úgy gondolom, jó erőben vagyok, a korábbi nyarak is hasonlóan, munkával teltek, szeretnék jó állapotban kifutni a pályára az első bajnokin. Nézve a nyári történéseket, az igazolásokat, úgy gondolom, bajnokesélyes csapatunk lesz. A külföldiek közül Ford és DeCosey már bizonyított, utóbbi a csapattársam volt Egerszegen, csak jókat mondhatok róla, Quincy Ford pedig meghatározó volt Sopronban. Meggyőződésem, Walters és Philmore is segítségünkre lesz a következő idényben. A Falcóból kulcsjátékosok távoztak, biztosan jó légiósokat szerződtetnek, vélhetően a Szolnok is komoly kerettel vág majd az új szezonnak, mégis úgy gondolom, ott leszünk az élen, reális esélyünk van a bajnoki cím megszerzésére. Természetesen szeretnék sokat játszani. Nem bántam meg, hogy a tavaszt Egerszegen töltöttem, rendre húsz percet kaptam, az első félidőben mindig pályán voltam a meccseken.

Az ügyvezető, Simon Balázs elmondta, a légiósok vasárnap érkeznek, az ő felmérőikre, az orvosi vizsgálatokra hétfőn és kedden kerül sor, de a labdás gyakorlatokba is beszállnak már a hét legelején.

– Az természetesen nagy öröm, hogy négy játékosunk készül a nemzeti együttessel a világbajnoki selejtezők folytatására, a következő körre, valamint a szeptemberi Európa-­ bajnokságra, remélem, mind- annyian ott lesznek a kontinensviadalon. A válogatott Eb-szereplésének függvényében térnek vissza hozzánk Fehérvárra. A felkészülési program nagy vonalakban kialakult az edzőmeccsekkel. Sikeres szezont remélek.