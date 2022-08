Az utóbbi évek legfontosabb mérkőzésére készül a Mol Fehérvár FC. 2-1-es előnyről várják az 1. FC Köln elleni visszavágót a piros-kékek az Európa-Konferencialiga playoff-körében.

„Nagy eredmény, amit elért a csapat Kölnben, szerintem be tudja húzni a továbbjutást. Koncentráltan kell játszani itthon, leginkább védekezni, s talán kontrákat indítani.” – tekintett előre a 19 órakor kezdődő összecsapásra Horváth Gábor, a Vidi korábbi, 4-szeres válogatott védője. S Székesfehérváron a többség úgy vélekedik, egy hazai döntetlenre mindenképp jó a Vidi, s akkor érdekelt lesz a piros-kék egylet az EKL-főtábla pénteki sorsolásán.

A szokásos, nemzetközi mérkőzések előtti sajtónyilvános edzést a Mol Aréna Sóstóban vezényelte Michael Boris és szakmai stábja. A Vidi 19 mezőnyjátékosa és három kapusa edzett a kamerák és fényképezőgépek kereszttüzében. A vidám hangulatban, frissen mozgó legény közül azonban Nikola Serafimov és Evandro sem lesz bevethető a németek ellen. Vagyis a tréner variációs lehetőségei nem bővültek.

A Mol Fehérvár FC a stadionban edzett szerda délelőtt

Forrás: Nagy Norbert



– Remélhetőleg telt ház előtt játszhatunk csütörtökön, s bízom benne, hogy mindenki kint lesz a stadionban már a bemelegítés alatt is, hogy buzdítsanak minket – vélekedett Michael Boris. – Az idegenbeli győzelmünk után pozitív helyzetből várjuk a meccset, de tudjuk, hogy a Köln is csoportkörre vágyik, biztos, hogy még offenzívebben játszanak majd, jobban le fognak minket támadni. Szerényen kezeltük a múlt heti győzelmünket, a regenerálódásé és az elemzésé volt a fő hangsúly. Minimum egyszer szeretnénk betalálni, hogy mi lehessünk ott a csoportkörben.

A fehérváriak német trénere elárulta, a kölni találkozó előtt is hitt abban, hogy szoros meccset vívnak, hiszen megvan a Vidi sebessége, és képes nehéz helyzetben is fordítani. Hangsúlyozta, egységes csapat a Mol Fehérvár.

– Most be kell bizonyítanunk, hogy még jobban akarjuk a jó eredményt, mint egy héttel ezelőtt. Tudjuk, hogy 90 percen át nem lesz nyugtunk. A cseréknek is nagyon jól kell beszállniuk a meccsbe. Egységként, csapatként kell együttműködnünk, és a cseréknek óriási szerepe lesz, nekik is intenzíven kell beszállniuk. Nagyon stabilan egységes a csapat, mindenki alázatos – mondta az edző.

Marcel Heister Kölnben csereként állt be, s a „6-os” pozícióban kellett robotolnia, míg Lüftner centerbe érkezett. Szűk a Vidi kerete, de Heister szerint nagy erény, hogy jó a kommunikáció a csapaton belül, s remek a hangulat.

– Igen intenzív, agresszív ellenfélre számítunk. Az első lépés pozitívan sikerült, már csak át kell haladni a célvonalon. Nekünk is ugyanolyan fontos, hogy ott legyünk a csoportkörben, mint a Kölnnek. Az egyesületünket és a magyar labdarúgást is képviseljük a nemzetközi porondon. Németországban szerintem sokan nem is tudják, hogy itt milyen munkát végzünk – fogalmazott a Vidi német védője, Marcel Heister. – Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy jól érezzük magunkat az edzéseken, de tudjuk, mikor kell komolyra fordítani a szót. Fontos számunka a móka, a nevetés, jó a hangulat. Dicséret illeti az edzőt is, mert beszerzett nekünk egy második kanapét is, hogy jobban elférjünk, és tudjunk együtt kávézni az edzések előtt.

Az 1. FC Köln érthetően lelombozná a fehérváriak jó kedvét.