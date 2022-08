Az elmúlt időszak Világkupa-versenyein egyre jobb formát mutatott Kovács Zsófia, a DKSE tornásza, így bizakodva várhatta a németországi Európa-bajnokságot. Azonban a sors még egyet csavart a történeten, kiutazás előtt ugyanis megsérült a dunaújvárosiak olimpikonja.

– Nagyon jó felkészülést csináltunk, nagyon jó előjelekkel mentünk neki az Eb előtti hajrának – nyilatkozta lapunknak Trenka János, Kovács Zsófia edzője. – A kiutazás előtt pár nappal történt egy kisebb malőr, ami miatt a csípőlapátját nagyon beverte. A keretorvos azt mondta, hogy semmi komolyabb, de egy zúzódás lett a csontján, onnantól kezdve ahogy mozgott, érezte azért. Első nap szökdelni sem tudott, nemhogy futni. Lépésről lépésre próbáltuk felépíteni a mozdulatokat, így ha fájdalom mellett is, de meg tudtuk csinálni a gyakorlatokat.

A magyar tornász válogatottban nem Kovács volt az egyedüli dunaújvárosi versenyző, a csapatban volt Mayer Gréta és Makovits Mirtill, valamint juniorkorúként Czifra Lili is. A magyar csapat végül a hetedik helyen végzett.

– Többen is voltunk kint Dunaújvárosból, három felnőtt és egy utánpótlás-versenyző utazott még ki. Makovits Mirtill és a Mayer Gréta volt Kovács mellett érdekelt még a DKSE-ből csapatban. Nagyon szépen tornáztak, Mirtill gerendán tartalékként szóhoz jutott egy visszalépés miatt. Ott sajnos történt egy leesés, így hetedik helyen végzett.

Kovács két szeren jutott be a fináléba, ugrásban és talajon. Éremesélye az előbbin volt, amit végül sikerült is aranyra váltania. Pedig a sérülésén kívül más nehezítő körülmény is akadt. Ugyanis a szerenkénti döntők során két versenytársát is ápolni kellett hosszasan, de a vontatott menetrendből jól jött ki a DKSE kiválósága.

– Nagy tudatosság kellett ahhoz, hogy egyből el tudjon vonulni a sérülések láttán, csak magára szabadott koncentrálnia. Ez sikerült,innentől kezdve az volt még nehéz, mert hosszú ideig állt is a verseny. Húsz perces pihenő után a bírók odajöttek hozzánk, és mondták, hogy egy ugrásos bemelegítés lehet majd, amiből később kettő lett – emlékezett vissza Trenka, majd kitért Kovács ugrásaira is. – Ott a helyszínen nagyon jó gyakorlatnak tűnt összességében nézve. Azóta legalább ötször mindegyik ugrást megnéztem lassítva. Az első nagyon pontos volt, élőben kicsit laposabbnak tűnt, de visszanézve lehetett látni, hogy szépen emelkedett az íve. Az érkezésben volt elszökkenés, ami egy háromtizedes büntetést érhetett. A másodiknál is hasonló történt, vadonatúj ugrás volt, amelyet még egy nagy nemzetközi versenyen sem csinált. Azt látom, hogy beleálláson kívül túl nagy hiba nem volt benne.

Az ugrásban elért aranyérme után talajon a nyolcadik helyen végzett Kovács, a DKSE vezetőedzője nem elégedetlen azzal az eredménnyel sem, hiszen nem az éremszerzés volt a fő cél azon a szeren.

– Nem zavart a nyolcadik hely, akkor már egy aranyérem volt a zsebünkben. De nem ezért nem zavart, hanem az egy hirtelen lett erős gyakorlatot mutatott be, az olimpia óta félpontos fejlődést mutattunk be talajon. Ekkora nehézségi szintet ugrani nagyon nem egyszerű, főleg ennyi idő alatt. Az első két sor szépen sikerült, a harmadikban magasabbra ugrott fel és ezáltal a sodródás kevesebb volt benne, így becsúszott hiba. Nem voltam mérges, jól tudtuk, hogy nem éremért jöttünk, az volt a lényeg, hogy minél tisztább gyakorlatot mutassunk be. Még egy picivel több gyakorlás, és rendben lesz ez a szer is. Hibák nélkül kereken egy ponttal több lett volna a végső pontszáma az olimpiához képest, ami nagyon biztató a jövőre nézve.

Münchenben multisport Európa-bajnokság zajlik, több sportág ugyanazon városban rendezi meg a kontinenstornáját. Trenka János elmondása szerint a hangulat egyedülálló, még egy aranyos, közösségi élmény is jutott nekik az esemény alatt.

– Az olimpia parknál ahol mi is voltunk, ott több sportág is ment, többek között a triatlon is. Rengeteg ember volt. Biztosan sokan nézték a tornaversenyeket, állítólag a finálék alatt 12 ezer ember volt a helyszínen, de az utcákon is sokan voltak a környéken. Nagyszerű volt a hangulat. A kötelező doppingellenőrzés után, várakozás közben egy idős házaspár odajött hozzánk, hogy szeretnének a Zsófival egy közös fotót. Nagyon népszerű volt az emberek körében, nem gondoltuk volna, hogy megismerik, de tudták kicsoda.