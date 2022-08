Mindkét csapat még érdekelt a nemzetközi kupaporondon. A Ferencváros a héten búcsúzott a Bajnokok Ligája további küzdelmeitől, miután az azeri Qarabag a fővárosban magabiztosan búcsúztatta a zöld-fehéreket. Dibusz Dénesék hatalmas védelmi bakikat követtek el, remélhetőleg a hátsó alakzat jó formája vasárnap a Fehérvár ellen is kitart..

Ami a Vidit illeti, a moldáv FC Petrocub Hînceștit 7-1-es összesítéssel búcsúztatták a piros-kékek. A továbbjutás kérdése már az első találkozón eldőlt, hiszen a Fehérvár 5-0-val küldte haza a vendégeket, így a visszavágó igazából csak formalitás volt. Az idegenbeli találkozón 2-1-re nyert Michael Boris alakulata, a német mester tudott figyelni a kulcsemberek pihentetésére is, így remélhetőleg minél jobb állapotban várja a Vidi a Ferencváros elleni rangadót, majd a Köln elleni playoff ütközetet a csoportkörért.

– Az 5-0-s előnyünk ellenére úgy készültünk fel a párharc visszavágójára is, mint bármelyik másik mérkőzésre. Az elején az ellenfél próbált nyomást helyezni ránk, a vezetésünk után először sikerült is egyenlítenünk, de a második gólunk után nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudnak majd hat gólt szerezni és megfordítani a párharcot. Nagyon fontos volt számunkra a továbbjutás, hiszen a bajnokság és a MOL Magyar Kupa mellett a Vidi mindig jól akar teljesíteni a nemzetközi porondon is, örülünk, hogy a következő körben egy olyan nagy csapat, mint a Köln ellen játszhatunk majd. Mostantól a Ferencváros elleni bajnokira, majd a Kölnre készülünk, feltérképezzük őket is és remélem, a rájátszásban is sikerül eredményesen szerepelnünk – mondta a találkozó után Michael Boris, a Mol Fehérvár vezetőedzője.

Emil Rockov tétmérkőzésen hosszú idő után védte ismét a fehérváriak kapuját, a szerb hálóőr magabiztos teljesítményt nyújtott az Európa Konferencia Liga-visszavágóján.

– Jól éreztem magam a pályán, boldog voltam, hogy lehetőséget kaptam a mai mérkőzésen – kezdte értékelését a fehérvári klub honlapjának Rockov. – Okosan játszottunk, a fejünkben tartva, hogy sűrű a menetrend és sok meccs van előttünk, de komolyan véve a mai mérkőzést is, mindenképp meg akartuk szerezni a győzelmet. Boldog vagyok, hogy kettős győzelemmel sikerült továbbjutnunk. Most pár órát pihenünk, utána pedig keményen folytatjuk a felkészülést. Örülünk neki, hogy nagy mérkőzések várnak ránk a Ferencváros, majd a Köln ellen, az ilyen meccsekért éri meg igazán focizni.

A bajnokság eddig a Ferencváros és a Fehérvár is egy győzelmet számlál, más kérdés, hogy a Vidi ez mellett egyszer kikapott, míg az FTC mérkőzést halasztott. A vasárnapi derbi 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában.