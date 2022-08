A helyzetek kihasználásával továbbra is csehül áll a Puskás Akadémia, a Ferencvárosnak még tizenegyesből sem sikerült betalálnia, a zöld-fehérek a hosszabbításban szerzett góllal nyertek. Ugyanakkor Szolnoki Roland és Nagy Zsolt hiányzása ellenére versenyképes volt.

- Egyértelműen három pontot kellett volna hazavinnünk. Szolnoki Roland és Nagy Zsolt sérülése miatt kényszerből más taktikát kellett választanunk - bár a három-négy-hármas játékrendszert már az ausztriai edzőtáborban kipróbáltunk - ez jól működött a fiatalokkal. Ebből a rendszerből csak Zahedi lógott ki negatívan. Könnyebben viselem ezt a vereséget, mert jók voltunk, jól támadtuk le a Ferencvárost, nem hagytuk őket nagyobb gólhelyzetbe kerülni. Kivéve a hosszabbításban, amikor Mezghrani hagyta Pászkát szabadon beadni, és sajnos nekünk ez a hiba sokba került - értékelt a lefújás után a 100. NB I-es meccsén a PAFC kispadján ülő mester, aki nem rejtette véka alá, hogy csatárától, Shahab Zaheditől többet várt az Üllői úton.

- Nehogy már éppen a Fradi ellen kelljen motiválni, egy ilyen kvalitású játékosnak magától kellene húzni a csapatot, vagy legalább eldönteni azokat a kulcspillanatokat elöl, amiért nálunk játszik. Rajta kívül mindenki száz százalékot teljesített, Favorov is remekül dolgozott a kihagyott büntető ellenére is. Zahedinél hiányoltam azt a küzdőszellemet, ahogy a Ferencváros ellen játszani kell.

Kleinheisler László

Forrás: Slavko Midzor/PIXSELL

Sok összetett, nehéz helyzetet megoldott már Hornyák Zsolt, nemhiába a legrégebb óta hivatalban lévő mester az élvonalban, most az igazolásokat sürgeti.

- Két kulcsemberünk dőlt ki, akiknek nemcsak a játékuk, hanem a karakterük is hiányzik a csapatból. Remélem, hogy a jól játszó Spandler Csaba felvállalja a vezérszerepet. Ha bele akarunk szólni a bajnokságba, akkor muszáj lesz egy balbekket és egy középpályást is igazolnunk. Két-három új játékosban gondolkodunk. A legnagyobb bajom, hogy nem látom Kleinheisler Lászlót a csapatomban. Ezzel küzdök már két hónapja, nem tudom, mi az akadálya. Gyurcsó Ádám is azok között van, akik saját nevelésű játékosok, és erősíthetnék a csapatot. Én még magyar játékost szeretnék a csapatomban látni - mondta Hornyák.

Kleinheisler jelenleg a horvát Eszék, Gyurcsó a ciprusi AEK Larnaca játékosa.