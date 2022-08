Az Európa-Konferencialigában már nem lesz feladata a Vidinek, az 1. FC Köln ellenében búcsúzott a nemzetközi porondtól, így a fehérváriaknak itthon kell jól szerepelniük, hogy egy esztendő elteltével újra európai körútra indulhassanak. Ehhez azonban győzelmek kellenek, amik a 2022/23-as idényben elkerülik a Vidit. Michael Boris alakulata a hatodik körig egy diadalt aratott, s három „zakót” öltött, legutóbb Kisvárdán kapott ki nagyon simán a Vidi.

A piros-kékek a héten újabb játékosokat igazoltak, a koszovói válogatott szélső Lirim Kastrati a kispadon kapott helyet, mint ahogy a nyolcszoros magyar válogatott Schön Szabolcs is a cserék között volt a Kecskeméti TE elleni bajnoki előtt. A visszatérő Bese Barnabás azonban ott sem. No és a cseh Michael Lüftner sem, aki az itt töltött másfél éve alatt finoman szólva sem vált a Vidi meghatározó játékosává. A klub és védő közös megegyezéssel szerződést bontottak.

A Vidi trénere alaposan felforgatta a csapatot, Rockov került a kapuba, s Heister, Sabanov, Zivzivadze, Dárdai is kikerültek a Kisvárdán már eleve fáradtan mozgó együttesből.

Úgy tűnt, már frissebb formát mutatott a Vidi, a fehérváriak máris az első támadásukból helyzetbe kerültek, Hangya gurított középre az érkező Bumba elé, aki egy igazítás után ellőtte a labdát a lábak között, Varga Ádám leért a lapos kísérletre. A kecskemétiek rettentő szervezetten védekeztek, a fehérvári labdajáratások közepette visszazártak, s csak arra vártak, hogy hibázzon a Vidi. Ennek lehetőségét leginkább Funsho Bamgboye játékában remélhették a vendégek, mert a nigériai-magyar nem futballozott éppen tökéletesen. Mégis, a 13. percben éppen ő volt az, aki nagyon közel került a gólhoz. 18 méterről, középről küldött rakétát jobbal, a felsőlécről nagy erővel pattant a labda a gólvonal elé, onnan pedig a mezőnybe. A Kecskemét kijjebb merészkedett, majd a 31. percben labdát vesztett a hazaiak térfelén. Bamgboye indult volna meg, de elhagyta a labdát, azonban így tudott jó passzt küldeni Kodro felé, igaz, hogy eljusson a laszti a bosnyák csatárhoz, kellett Pejovic hibája is. Kenan Kodro bevárta a társakat, remekül ívelt át a hosszú oldalra, ahol Nego Loic érkezett és kapásból, jobbal, 7 méterről vágta a labdát a hálóba, 1-0. A találat után maradt a Vidi-fölény, s akár újabb gólt is szerezhettek volna fehérváriak, mert a KTE eladott labdákkal is segítette a Vidit. Azonban a legnagyobb mentőövet Emil Rockov dobta. Csak épp a kecskemétieknek. Egy teljesen tiszta labdát birtokolt a fehérvári kapus, egy csellel akarta becsapni a rátörő Katona Bálintot, azonban elügyetlenkedte, Katona pedig köszönte szépen és az üres kapuba gurított, 1-1. A játékrész végén rendezett még egy kisebb tűzijátékot a Vidi a vendégkapu előtt, de az eksztázis elmaradt.

Fordulás után a piros-kékek futballoztak fölényben, de nem tornáztatták meg Varga-kapust. Többnyire nem jutottak lövéshez a nyomást gyakorló fehérváriak, Pinto ígéretes lökete aztán a kapu fölé szállt. Az 53. percben Pokorny szerzett labdát és indult a fehérvári akció, amit Funsho Bamgboye szép megoldással zárt, 14 méterről gurította a labdát a hálóba a kecskeméti kapus lábai között, azonban VAR-vizsgálat után a gólt nem adta meg a játékvezető. A 66. percben változtatott először az összetételen Michael Boris, ráadásul a debütánsokat küldte pályára: Schön Szabolcs és Lirin Kastrati szálltak be. A Vidi meg akarta nyerni a meccset, támadó felfogású játékosok érkeztek, Zivzivadze és Dárdai is játékba léptek. Azonban a nem ők, hanem Fiola jutott lövéshez, erős lökete centikkel kerülte el a jobb kapufát. Kastrati hamar bekapott sárgája után gyorsaságával is észrevétette magát, míg a bal szélen Schön Szabolcs nagy kedvvel és harcosan futballozott. A folyamatos beívelések azonban rendszerint elakadtak, ha nem akkor vagy a kapu fölé szálltak a labdák, vagy Varga védett, mint például Nego közeli fejesénél a meccs hajrájában. A 90. percben aztán beértek az erőfeszítések. Dárdai ívelte be a sokadig szögletet, Stopira robbant be, és a földre pattintva fejelt a hálóba, 2-1.

JEGYZŐKÖNYV

Mol Fehérvár FC – Kecskeméti TE 2-1 (1-1)

Mol Aréna Sóstó, 2016 néző. V.: Farkas Ádám (Horváth R., Szécsényi)

Mol Fehérvár: Rockov – Fiola, Larsen, Stopira – Nego, Rúben Pinto (Sabanov, 93.), Pokorny (Dárdai, 72.), Hangya – Bamgboye (Kastrati, 66.), Bumba (Schön, 66.) – Kodro (Zivzivadze, 72.). V.edző: Michael Boris

KTE: Varga Á. – Rjasko, Pejovics (Szalai G., a szünetben), Belényesi – Meszhi (Djuranovic, 68.), Szuhodovszki (Nagy K., 61.), Vágó, Katona M., Zeke – Szabó L. (Szabó A., 81.), Katona B. (Gréczi, 61.) V.edző: Szabó István

Gól: Nego (31.), Stopira (92.) ill. Katona B. (40.)

Sárga lap: Kastrati (71.), Hangya (93.) ill. Katona B. (32.), Varga Á. (82.)