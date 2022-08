Bicske II. – Ikarus-Maroshegy 0–3 (0–1)

Bicske, 150 néző

Vezette: Wittner József.

Bicske II.: Gábriel – Bélik, Kámán, Szarvas, Sipos - Borsos (Kovács B.), Kóka, Nagy M. (Szabó B.), Nyúl - Garai, Páli (Bak). Vezetőedző: Pekowski Michal

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kókány, Kovács D., Schmuck A. (Patkós Á.), Molnár V. - Szamarasz (Csanádi), Szontagh (Csuti), Gimes (Jungwirth), Farkas G. - Schmuck B. (Menyhárt), Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Szamarasz (33.), Patkós Á. (48.), Menyhárt (74.)

Jók: Garai, ill. Matócza, Kókány, Szamarasz, Patkós Á.

A 4. percben Nyúl Levente indította a jobb szélen Garai Leventét, majd Szarvas Péter és Garai egy kényszerítőjét követően Garai pazar beadását Szarvas fejjel próbálkozott ám ezt Molnár Viktor blokkolta. Ezt követően Kóka Zsolt elé csorgott le a labda, viszont a lövése jócskán fölé szállt. A 7. percben Szontágh Lveente beadása után Bélik Bence szerencsétlenül ért a labdába, de a kapufa kisegítette. A 19. percben Garai remekül szöktette Nyúlat, a lövését Matócza Dániel nagy bravúrral védte. A 33. percben Szamarasz Periklész remek szólója végén a kapu bal sarkába lőtt, 0-1. A 48. percben Patkós Ádám Kókány Péter remekbe szabott kiugratását követően talált be, 0-2. A 49. percben Patkós Á. remekül futott el a szélen és adott be, ám az ordító ziccert Szamarasz Periklész lőtte fölé 7 méterről.A 69. percben Farkas Dániel remekül indította a szélen Kókányt, akinek a lapos lövése a kapufán csattant. A 74. percben Csuti Márton egy pazar indítással ajándékozta meg Szamaraszt, aki 13 méterről nem hibázott, 0-3. A 79. percben egy középre centerezett labdát Patkós lőtt kapura, de Gábriel hatalmas bravúrral védett.

Tudósított: Boda Balázs

Martonvásár – Sárosd 2–2 (1–2)

Martonvásár, 120 néző

Vezette: Szücs László.

Martonvásár: Farkas Cs. – Kovács A. (Szél), Füzér, Kovács Á., Herczeg (Beraki) - Horváth B. (Dezső), Dutkai, Gábor Á., Molnár Á. (Tóth R.) - Szántó (Balogh B.), Mikei. Vezetőedző: Horváth László

Sárosd: Rigó – Kónya, Vida, Reicheld (Lakakisz), Majláth - Hushegyi, Ujvári, Varga Zs., Szekeres - Meszlényi (Schnierer), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Horváth B. (16., 85.), ill. Kónya (25.), Reicheld (40.)

Jók: Horváth B., Gábor Á., Dutkai, ill. Reicheld, Majláth, Szabó N.

Kiállítva: Beraki (92.)

Sok mindent lehet csinálni az esőben. Többek közt énekelni, bőrig ázni, és nem mellékesen labdarúgó bajnokit is lehet játszani. Martonvásáron viszont mindhárom volt egyszerre. Éneklő hazai szurkolók, bőrig ázott játékosok és szurkolók, valamint egy egészen élvezetes mérkőzés. Ahol az első helyzetet a Sárosd hagyta ki, Szekeres Marcell a beívelt labdát kapásból szerette volna kapura lőni, de ez csak kisebb részben sikerült. A 16. percben Horváth Benett – némi védői segítséggel – a bal alsóba lőtte Kovács Áron passzát, 1-0. A 25. percben a védők felszabadítás helyett pontosan centereztek Kónya Krisztiánnak, aki közelről a kapu közepébe bombázott, 1-1. A 40. percben Majláth Henrik ugyan még csak a kapufát találta el fordulásból, de másodpercekkel később Reicheld Alex már nem hibázott, 2 méterről fejelt a kapuba, 1-2. Fordulás után ismét a hazai védők hozták össze a sárosdiak következő helyzetét, de Szekeres Marcell csak a kapufát találta el. A 85. percben Horváth B. távolról lőtt kapura, és az Ujvárin felpattanó lövés Farkas Csaba feje felett a hálóba hullott, 2-2. A hajrában még Beraki András utolsó emberként elkövetett szabálytalansága után gyűjtött be egy piros lapot, de ez vélhetően végül egy pontot jelentett a Martonnak.

Tudósított: Szupkai Gábor

MÁV Előre FC Főnix – Tordas R-Kord 3–1 (3–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Salamon, Simon V. (Szalai P.), Pataki (Rubos Bence) – Király B., Adorján (Rubos Barnabás), Bolla Barnabás, Takács G., Pápai (Patkós K.) - Krán, Andróczi (Jófejű). Vezetőedző: Pavlik József

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Fodor (Irházi), Tolnai, Csizmarik, Kalácska - Danis, Schuszter, Somogyi T. (Berki), Spinner (Ilyés) - Deli Zs., Hernádi (Dely D.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Adorján (17.), Simon V. (18.), Krán (28.), ill. Spinner (47.)

Jók: Király B, Pataki, ill. Danis

Szakadó esőben kezdődött a találkozó nem éppen a tervezett formában, hiszen a hazai csapatból Klémán Máté sportorvosi igazolásáról hiányzott a körbélyegző, ezért nem léphetett pályára. Igaz rajta kívül még három hazai labdarúgó sportorvosija nem készült el időben…

Ennek ellenére hazai mezőnyfölénnyel kezdődött a mérkőzés, a Tordas teljesen átadta a területet igy sorra alakította ki helyzeteit a Főnix FC. A 18. percben Krán Attila indította Bolla Barnabást, akinek középre lőtt labdájára Adorján Gergő érkezett, és 14 méterről a kapu jobb oldalába lőtt,1-0. Egy perccel később Simon Viktor csent el egy labdát a tordasi védőktől, és Cseresznyés Alexet kicselezve az üres kapuba passzolt, 2-0. A 27. percben Pápai Kristóf távoli lövése pattant szögletre, amelyet Pápai is végzett el, a magas labdára Krán emelkedett a legmagasabbra, és fejelt a kapu bal oldalába,3-0. Ezek után teljesen megváltozott a játék képe, a hazai csapat az előny tudatában könnyelművé es felettébb pontatlanná vált. Rengeteg technikai hibával és taktikai fegyelmezettlenséggel folytatódott a mérkőzés, aminek meg is lett a böjtje, mert a 47. percben Spinner Szabolcs révén szépített a Tordas, 1-3. A cserék sem tudtak változtatni a mérkőzés színvonalán, ráadásul a 90. percben még Szalai Pál egy büntetőt is elhibázott.

Tudósított: Pavlik József

Csór Truck-Trailer – Tóvill-Kápolnásnyék 1–3 (0–2)

Csór, 250 néző

Vezette: Cseh Roland.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. - Bogdány (Báles I.), Cserna, Báles Zs. (Csapcsár), Szemenyei (Szabó D.) - Dreska, Harangozó - Makai, Báles A. (Flavio), Kásler Bence – Ács. Vezetőedző: Pécsi László

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy - Kharboutli Noor, Őz, Lipóth (Szentgyörgyi), Czottner Á. - Krajnc, Venczel, Eipl, Ódor (Peng) - Varga József (Varga János), Zsigmond L. (Molnár G.). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Da Silva (67.), ill. Kharboutli Noor (11.), Ódor (45.), Krajnc (73.)

Kiállítva: Őz (69.).

Jók: Cserna ill. Palásthy, Czottner Á., Krajnc

A 6. percben Báles András kapott labdát a bal oldalon, majd tisztán eljutott ziccerig, de Palásthy Dávid bravúrral védett. A 10. percben szöglet követően a becsavart labdát először a kapufára pörgették a vendégek, majd a kipattanót Kharboutli Noor közelről a kapuba kotorta, 0-1. A 44. percben egy nagy bedobás után a hazai védők középen rendkívül határozatlanok voltak, így Ódor Dániel 6 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 0-2. Az 50. percben Harangozó Márton bal oldali szögletére Cserna Barnabás érkezett remekül és a felső lécre fejelt. A 67. percben Kásler Bence 28 méterről, szabadrúgást ívelt a 11-es ponthoz, ahol az érkező Da Silva Flavio a tehetetlen kapus mellett a hálóba fejelt, 1-2. A 68. percben reklamálásért a játékvezető kiállította Őz Zalánt. A 72. percben Krajnc Balázs 19 méterről ballal a jobb alsó sarokba tekert egy szabadrúgást, 1-3. Az újonc Csór megilletődötten - talán kicsit megijedve a megyei I. ritmusától - játszott, míg a vendégek érvényesítették a rutinjukat és közepes játékkal lehozták az első meccsüket. A kidolgozott helyzetek alapján igazságosabb lett volna a döntetlen.

Tudósított: Csete Krisztián

Mányi TK – Lajoskomárom 3–1 (2–0)

Mány, 130 néző

Vezette: Béd Ákos.

Mányi TK: Ténai – Kovács P., Gondos, Bukovecz, Varga Z. (Juhász L.) - Vass (Lakatos), Molnár Á., Veress, Tóth T. - Gulyás, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Lajoskomárom: Deák – Orosz, Varga F., Juhász M. (Vadászi), Gergye – Dudar E., Kővári B., Csörgei, Rózsás (Labossa) - Victor (Németh Á.), Klein. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Varga Z. (20.), Kelemen (32.), Veress (63.), ill. Gergye (85.)

Jók: Varga Z., Kelemen, Tóth T., Gondos, ill. Varga F., Gergye, Klein

Sokat nem kóstolgatták egymást a csapatok, hiszen az esős időben, a csúszós talajon rögtön egymásnak estek a felek. A Mány kezdeményezőbben lépett fel, viszont a lajosi csapat sem védekezésre rendezkedett be A 20. percben, Varga Zoltán a 16-os vonaláról ügyesen emelt a kint álló Deák Zala kapujába, 1-0. A 32. percben, egy szép támadás után, Kelemen Zsombor lőtt a jobb kapufa tövére, a kipattanó labda a sárban, a gólvonalon táncolt tovább. Asszisztense jelzésére, Béd Ákos játékvezető gólt ítélt, amelyet a vendégek heves reklamálása sem változtatott meg, 2-0. A 63. percben, Vass Márton lábát koccolták össze a 16-oson belül, a büntetőt, Veress László biztosan értékesítette, 3-0. A 85. percben egy szép akció végén Gergye Krisztián talált a kapuba, 3-1. Férfias, sportszerű meccset vívott a két csapat, ahol a helyzeteit jobban értékesítő, harcos mányi csapat, megérdemelten tartotta otthon a három pontot, egy sokat fejlődő, mindenkire veszélyes, jól játszó Lajoskomárom ellen

Tudósított: Varga Mihály

Ercsi Kinizsi – Enying 4–2 (3–2)

Ercsi, 50 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Holentoner, Mónus, Juhász B. - Neuvert (Váradi), Kun (Hujber), Lak (Csányi), Takács M. (Hodula M.) - Kondreska (Rebők), Cziklin. Vezetőedző: Lieber Károly

Enying: Kovács Z. (Elek) – Dudar K., Mohai, Nyikos, Óvári - Csepregi, Szalai K., Király D. (Nagy L., Boda), Halász (Molnár F.) - Vass, Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Takács M. (17.), Cziklin (35.), Mónus (40.), Lak (47.), ill. Csepregi (10.), Király D. (12.)

Jók: Neuwert, Cziklin, Mónus, ill. Halász, Csepregi

Tíz perc tapogatódzás után, Csepregi Imre cselezte be magát a jobb oldalról és a rövid sarokba lőtt, 0-1. A 12. percben egy kontratámadás végén Király Dávid lőtt a hálóba, 0-2. A 17. percben Takács Márió csúsztatott egy remek beadás után a hosszú sarokba, 1-2. A 35.percben góllá érett a Kinizsi fölénye, Cziklin Roland bevetődve lőtt a léc alá, 2-2. A 40. percben egy szöglet került a labda Mónus Márk elé, aki 17 méterről bombázott a lábak között a kapuba, 3-2. A 47. percben Lak Imre lőtt a léc alá egy elé pattanó labdát, 4-2. Megérdemelt hazai győzelem született egy sok hibával tarkított mérkőzésen.

Tudósított: Flórián Gábor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Bodajk SE 2–0 (0–0)

Agárd, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Balogh Á., Bezerédi, Hidvégi - Tóth T., Koronczi, Balogh Balázs. (Radács), Mód - Klauz, Gere. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Molnár Antal, Katóka R. (Deme), Joó - Molnár Alex, Rozembaum R., Arany S., Kis (Bognár Zs.) - Molnár M., Czéh (Kovács T.). Vezetőedző: Kovács Zoltán

Gól: Bezerédi (58.), Balogh Á. (85.)

Jók: Hídvégi, ill. Kocsis D.

Hazai pályán a győzelem reményével vágott neki a Bodajk ellen a gárdonyi csapat, amely a visszajutás tűzte ki célul a szezonra. Nyilvánvaló volt, a vendégek a védekezést alaposan megszervezik és kontrákkal igyekeznek majd operálni. A hazai csapat az első félidőben lassan játszott, ami kedvezett a Bodajknak. Egy eladott labdából Joó Gergő lövésénél Orczi Kristófnak kellett nagyot védenie. Az 58. percben Gere Zoltán nem hagyta magát lerántani a félpályánál, estében Tóth Tiborhoz továbbított, aki átvette, majd a 16-os csücskétől pontosan gurított az érkező Bezerédi Ádám elé, aki 6 méterről a kapuba passzolt, 1-0. A Gárdony kihasználta a vendégek hibáját, a 85. percben Nagy Márk kézbe vette a hazagurított labdát, amelyért 9 méterről közvetett szabadrúgás járt, ezt Balogh Ádám vágta a léc alá, 2-0.

Meg kellett küzdeni a győzelemért, de várható, hogy a legtöbb csapat védekezése hasonló lesz majd a Gárdony ellen.

Tudósított: Balogh Balázs