Székesfehérvár a magyar kosárlabdázás egyik fellegvára, dicső múlttal és fényes jelennel. Számos név kerülhet be a sportág aranykönyvébe, de négy alapító atyáról külön is meg kell emlékeznünk: Demeter Vilmos, Bogár Pál, Nagy Gábor és Hegedüs István, akit csütörtökön kísérünk utolsó útjára. Hegedüs István igazi legenda volt, játékosként és edzőként egyaránt. Mi tette őt naggyá, a kiválók között is az egyik legjobbá? Akik ismerték, akik még együtt játszottak vele, vagy akiknek mestere volt, tudják a választ: a szív, a játékszenvedély és a ráció, a kivételes játékintelligencia. Posztja szerint jobbára irányító volt, s mint ilyen, igazi vezér a Székesfehérvári Építők színeiben. Azokban az időkben vidékről nehéz volt a nemzeti csapatba bekerülni, neki ez is megadatott. Sok éven át volt az Építők edzője, de legnagyobb sikereit a VT Vasas, a későbbi Videoton női csapatával érte el, ahol felesége, Thuróczy Nóra is játszott.

A VT Vasassal kétszer nyerte el a Magyar Kupát és négyszer is másodikak voltak a magyar bajnokságban, a fehérvári kosársport első bajnoki érmeit szerezve. A Hegedüs név fogalom a fehérvári kosarasok és kosárlabdabarátok körében. Hegedüs István öccse, Hegedüs György szintén kiváló játékos volt, első felesége, Thuróczy Nóra 183-szoros magyar válogatott, korán elhunyt fiuk, Hegedüs Péter a Videoton, majd az Albacomp kiválósága, unokaöccse, Matus Gábor pedig háromszoros magyar bajnok, az Albacomp színeiben. Hegedüs István idejében még természetes volt, hogy a sport elsősorban játék, nem egzisztenciális kérdés. A Jáky József útépítési technikumban végzett és az ARÉV-nél kezdett el dolgozni, technikusként. Világéletében hűséges ember volt, szeretett városához, csapataihoz ragaszkodó, nem meglepő, hogy első munkahelyéről ment nyugdíjba, főépítésvezetőként. Nyugdíjas éveiben is aktív maradt, míg erővel győzte, szakmájában dolgozott. Egész életében épített, építkezett: kisebb-nagyobb házakat, középületeket, családot, csapatot, közösséget, baráti társaságot.

A kosárlabda természetesen megmaradt örök szerelmének, mindvégig ott volt az Albacomp, majd az Alba Fehérvár szinte összes hazai mérkőzésén. Életpályáját a legfrappánsabban saját szavaival tudjuk összefoglalni, ahogy a Székesfehérvári sport aranykönyve című kötetben mondja, a róla szóló fejezetben. „Nincs hiányérzetem. A munkámat szerettem és becsülettel végeztem, a sportban pedig játékosként és edzőként is sikeresnek érzem magam. Akárcsak a pályán magamból, a pálya mellett az adott csapatomból is ki tudtam hozni a lehető legtöbbet. Nem voltak ideálisak a feltételek akkoriban, szó sem volt a mai értelemben vett profizmusról, de a játékosaimmal így is meg tudtam értetni magam, érzem, ma is megbecsülnek, és ez nagyon jólesik. Az pedig még teljesebbé teszi az örömömet, ha a maiak, az utódok a régi fehérvári sportemberekhez méltóan szerepelnek.” Hegedüs István búcsúztatása augusztus 11-én, csütörtökön, 12 órakor lesz a Csutora temetőben.