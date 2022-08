– Az Erste Bank tavaly úgy döntött, hogy nem csak a magyar jégkorongot, hanem a Fehérvárt, mint különálló klub támogatását is elkezdi. A tavalyi szezon nagyon jól sikerült, ezúton is gratulálunk a csapatnak, hogy ilyen szép eredményt értek el, az ezüstérem mellett a Bajnokok Ligájába is bejutott a klub. Folytatjuk a tavaly megkezdett közös munkát, és bízunk benne, hogy az idei év legalább ennyire sikeres lesz. Az Erste elkötelezett a hazai jégkorongsport iránt, a támogatás mellett tudással, ismereteinkkel, illetve munkával is kiállunk a sportág mellett. Fehérvár AV19-cel kötött támogatói megállapodás a bank sport iránti elkötelezettsége mellett azt is megmutatja, mennyire fontos a pénzintézet számára a fehérvári régió. Azt reméljük, a Hydro Fehérvár AV19 támogatása hozzájárul ahhoz, hogy tovább fejlesszük üzleti kapcsolatainkat és aktivitásunkat ebben a térségben – mondta Szabados.

– Megtisztelő, hogy Magyarország egyik vezető bankja a tavalyi év után ismét méltónak talált bennünket a Hydro Fehérvár AV19 támogatására. A magyar bajnokság névadó szponzorációja mellett örülünk, hogy a bank az ICEHL-ben szereplő csapatunk támogatói körének is tagja, valamint az akadémia partnerei között is megjelenik, így a teljes fehérvári hokiközegben jelen van a vállalat. Köszönjük az Erste Banknak, hogy ismét bizalmat szavaztak klubunknak, bízunk benne, hogy együttműködésünk hasonlóan sikeresen folytatódik, és az Erste Bank támogatása hozzásegítheti klubunkat egy újabb történelmi sikerekkel tűzdelt szezonhoz – nyilatkozta Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke. – Igyekszünk megfelelni majd az elvárásoknak, igyekszünk megugrani a dupla kihívást, amit ez a szezon jelent majd a Fehérvárnak. A BL-ben szeretnénk megmutatni, hogy szakmailag érettek vagyunk egy ilyen kiemelt nemzetközi sorozatra, és versenyképesek leszünk majd a CHL-ben. A bajnokságban szeretnénk a rájátszásba jutni és minél tovább menetelni, ehhez elengedhetetlen az olyan partnerek jelenléte, mint az Erste Bank. Köszönjük a belénk fektetett bizalmat és támogatást.

A héten a Bajnokok Ligája kalandja el is kezdődik a Hydro Fehérvár AV19 számára, csütörtökön a Zürich, míg szombaton a sorozat címvédője, a svéd Rögle érkezik a Raktár utcába.