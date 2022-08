A rutinos szakember a Testnevelési Egyetemen végezte el a tanári és a szakedzői képzést, majd 1987-ben kóstolt bele az edzői szakmába, aktív pályafutását ekkor fejezte be, először a tanítás mellett még csak nagyon fiatal korosztályoknak tartott edzéseket. 1996-ban került fel a Dunaferr felnőtt keretéhez másodedzőként.

– Kolics volt akkor a vezetőedző, a felnőtteknél én voltam a segédedzője, illetve az utánpótlás vezetőedzője. Akkor az utánpótlás teljesen nullán állt, még serdülő csapatunk sem volt – emlékezett vissza lapunknak Rapatyi Tamás, a DKKA új vezetőedzője. – Ez sikerült felépíteni úgy, hogy Törő Szabolcs, Császár Gábor, Mikler, vagy akár Zubai ki tudott nevelődni. Ez volt a pályafutásom egyik legfontosabb állomása, egy olyan utánpótlást sikerült felépíteni, melynek a célja az volt, hogy saját magunk termeljük ki az NB I-es játékosokat. Ez maximálisan sikerült, közben négyszer másodikok lettünk, majd később én lettem a vezetőedző is. Az első olyan siker, amit magamnak könyvelhetek el, az volt, hogy a második helyet sikerült megtartani, majd a Magyar Kupában elért ezüstérem miatt elindulhattunk a KEK-ben 1998/1999-ben. Jött Skaliczky, együtt dolgoztunk, pályaedzőként magyar bajnok lettem, KEK-ben pedig döntőt játszottunk. 2002-ben Fehérváron is edzősködtem Zsiga Gyulával a női csapatnál, akkor a negyedik helyen végeztünk. Utána egy évet Kuvaitba töltöttem, majd visszajöttem a Dunaferrhez, másfél évet az utánpótlásban töltöttem, majd Békéscsabára már vezetőedzőként érkeztem, előtte nyolc évig pályaedző voltam. Békéscsabán sikerült bennmaradunk, ami hatalmas sikernek számított, hiszen fiatal csapatunk volt. Két év múlva Hódmezővásárhellyel hatodik lettem, azt is sikernek tartom, előtte is hasonló helyezés volt a céljuk, de nem sikerült elérni. 2008-ban visszakerültem ismét Dunaújvárosba, de akkor tönkrement a csapat. A kínai olimpia után kiderült a baj, decemberre a felnőtt gárda megszűnt létezni, csak az ifik maradtak, de így is sikerült bennmaradni. Egy nagy összefogás indult meg akkor, visszajött Radulovics és Balogh Bea is például, ők kisegítették úgy az együttest, hogy a hatodik helyre futott be a Dunaújváros. Aztán megalakult az Akadémia, ott dolgoztam, majd az utóbbi hat évet Veszprémben töltöttem az utánpótlásban.

Már a múltból is látszódik, Rapatyi több időszakban több pozícióban is megfordult a DKKA háza táján, ezer szállal kötődik a klubhoz, így nem véletlen, hogy amikor a nyáron megkeresték, ismét visszatért Dunaújvárosba.

– Tősgyökeres dunaújvárosi vagyok. Itt kezdtem el kézilabdázni, az összes sportsikeremet Dunaújvárosnak köszönhetem. Háromszor nyertünk bajnokságot az ifikkel, 16 éves koromban már a felnőtteknél játszottam, szóval az összes sportolói sikeremet itt éltem meg, valamint edzőként is a eredményes tudtam lenni. Kötődöm a városhoz, sok embert ismerek, akik kijárnak a meccsre. Azért igazoltam haza, mert amit a vezetőség felvázolt nekem, az tetszett, 3-4 éves távlatba szeretné elérni a csapat, hogy a nemzetközi kupában tudjon játszani. Úgy éreztem, ez egy csábító cél, ezért érdemes dolgozni.

A DKKA a következő szezonban is fiatalokra épül néhány rutinosabb játékossal és légióssal kiegészülve. Egy biztos, Ana Tomkovics nem Dunaújvárosba kezdmi meg a szezont, mivel családi okokra hivatkozva kérte szerződése felbontását. A Kohász célja, hogy az új szezonban is stabil középcsapatként szerepeljen az NB I-ben.

– Még ismerkedünk a lányokkal, elégedett vagyok velük. Fiatal csapatról beszélünk, ennek meglesznek az előnyei és a hátrányai is majd. Nyilván a rutintalanság a hátrányunk lesz, de a fiatalság, az ide nekem a világot hozzáállás pedig az előnyünkre válhat. Nagyon sok tehetséges játékosunk van, Farkas Johanna például a korosztályos válogatottakkal komoly sikereket ért el. Szakmai együttműködésünk van a Debrecennel is, így több onnan érkező tehetséges fiatal is nálunk kap majd lehetőséget. Megvan bennük is a képesség ahhoz, hogy meghatározó NB I-es vagy akár válogatott játékosok lehessenek – mondta a keret kapcsán lapunknak Rapatyi. – Az edző hitvallásom az, hogy mi egy irányító jellegű játékot szeretnénk játszani, védekezésben és támadásban is az elővételezésre helyezzük a hangsúlyt, nem az események után akarunk menni. Ilyen felfogásban szeretnénk majd játszani. Nincs konkrét elvárt helyezés kitűzve az idényre nézve, a tavalyi kilencedik helynél előrébb végeznénk, stabil középcsapat szeretnénk lenni a következő szezonban.