Az edzések, programok tökéletesen voltak felépítve. Napi négy edzésen vettek rész a sportolók, a szabadprogramban pedig a csapatépítés, más klubokkal való barátság, kapcsolat ápolása volt előtérbe helyezve. Dan vizsga is szerepelt a programban, ahol a Japán Harcművészeti Egyesületet Halmai Roland, az egyesület elnöke, valamint Balázs Zoltán képviselte. Halmai Roland sikeresen harmadik danra vizsgázott, ezzel pedig megkapta Sensei fokozatát, míg Balázs Zoltán első danra vizsgázott, így most már ő is a fekete övesek családját erősíti. A vizsgán kihon (harmadik danra a meglévő kihon technikák mellett saját több elemes kombinációt is be kellett mutatni, melyeknek értelme van valós, éles szituációkan), több formagyakorlatot és azoknak értelmezésüket kellett csinálni, majd ezután küzdelmekben is helyt kellett állni.

Halmai Roland, aki most már Senseiként mutatkozhat be, így értékelt a sikeres vizsga után:

- Nagyon nehéz volt idáig az út, eredetileg októberben kezdtük a felkészülést, mivel februárban terveztük a vizsgát Dr. Ilija Jorga mester, a Fudokan stílus alapítója előtt. Sajnos Jorga mester táborát a covid-időszak miatt lemondták, így nagyon összetörtek voltunk, mivel közel 5 hónapot készültünk rá. Ezután vissza kellett szoktatni magam más edzéstípushoz. Több versenyen is szerepeltem utána, nehéz volt az átállás. Májusban kezdtük újra a felkészülést, július elején pedig tartottunk egy edzőtábort, ahol sajnos egy sérüléssel bajlódtam. Éppen kezdtem kijönni belőle, azonban az utolsó napon bele könyököltek a sérült lábamba, így a biztonság kedvéért megnézettem a kórházban. Sajnos elég csúnyán szét lett zúzódva, az utolsó hetekben tehát hatalmas fájdalmakkal csináltam végig az edzéseket, emellett dolgoztam, és igyekeztem segítségére lenni Balázs Zoltán csapattársamnak is a felkészülésben. Mesterem, Shihan Török Ferenc mindvégig támogatott, több alkalommal is ellenőrizte a felkészülésünk menetét, így ez a vizsga abszolút az ő érdeme is. Mindezek mellett kétszer is meglátogattuk Bachmann Tibor Senseit, mivel a klubok között is vannak eltérések, így az ő véleményére is kíváncsiak voltunk, hogy van-e bármilyen eltérés. Mindenre fel akartunk készülni, Tibi Sensei pedig ebben segített. A Nemzetközi Fudokán táborban úgy éreztem nagyon felkészülten érkeztem, végig igyekeztem koncentrálni és csak a vizsgára összpontosítani. Mikor elérkezett a vizsga napja, minimális izgulás volt bennem, tudtam mi a tét, ahogy azt is tudtam, végig erre készültem.

A képen Halmai Roland, aki nagyon büszke arra, amit elért, de további nagy célok lebegnek a szeme előtt

Forrás: Halmai Roland

Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a harmadik danos vizsgám, és hogy Sensei lehetek. Számomra ez egy hatalmas álom volt, amit a kezdetek óta építgetek.

Mint az egyesület elnöke a mostani célom a sikeres toborzás, a csapat fejlődése, legyen szó akár vizsgáról, akár versenyről. Mint sportoló az októberi Fudokan Világbajnokságra való felkészülés a tervem, szeretnék ott is elérni sikereket és éremmel hazatérni. Köszönettel tartozom a családomnak minden támogatásért és segítségért, illetve Török Ferenc Shihannak a 15 évnyi kemény munkáért, amit értem tett.

Balázs Zoltán, aki pedig büszkén erősíti a fekete övesek családját, így nyilatkozott:

- A felkészülést 2021 októberében kezdtem, amely során végig a cél lebegett a szemem előtt, persze voltak nehezebb pillanatok, de Török Ferenc Mester biztató szavaival, és Halmai Roland Sensei segítségével ezeken könnyedén túllendültem. A vizsgán csak minimálisan izgultam, mert tudtam,hogy becsülettel felkészültem. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elérnem ezt a fokozatot, amit jogosan neveznek mérföldkőnek. Igyekszem a továbbiakban még komolyabban venni ezt a sportot, és kitűzni a kővetkező célokat a folyamatos fejlődés mellett.