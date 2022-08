A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Batik Bencét. A 28 éves középső védő négy év után távozott a Budapest Honvédtól. A korábban, a Ferencvárosnál, és az MTK-nál is megfordult játékos 147 magyar bajnokin lépett pályára, 8 gólt szerzett, és 8 gólpasszt is kiosztott. Idén februárban éppen a PAFC ellen játszotta 100. mérkőzését az NBI.-ben a Honvéd színeiben.