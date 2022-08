Pályája eddigi legjobb eredményét érte el Baráth Erzsébet, aki több előkelő eredményt is elért a világversenyen. Előbb a történelmi szabadtéri tradicionális íjász kategóriában 4. lett, majd a történelmi távcéllövő versenyszámban dobogóra állhatott.

- Távcéllövésben 40, 60, 75, 90, és 140 méterre kihelyezett célokra kell lőni, a rangsoroló versenyvből negyedikként jöttem ki. Össze tudtam magam szedni, és sikerült egy helyet javítanom, tudtam, hogy a dobogón a helyem - meséli Erzsébet, aki egyébként 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred logisztikusa, és 12 éve íjászkodik. - Annak idején elmentem kísérőként egy íjászversenyre, és rábeszéltek, hogy próbáljam meg én is. Így kezdődött, majd egy év gyakorlás után elkezdtem versenyezni. 2019-ben már egy nemzetközi versenyen Kaposmérőn negyedik lettem, ahogy az országos bajnokságon. Nem csak szabadtéri, fedett pályás eredményeim is vannak. A vb-bronzzal akár azt is érezhetném, hogy felértem a csúcsra, de van még több is bennem! Jövőre Erdélyben, Gyulafehérváron rendezik a vb-t, ott szeretnék feljebb lépni a dobogón.

Erzsébet kihagyja a szeptemberi a sárospataki ob-t, szeretné kipihenni a világbajnokságott, és a rengeteg edzést.