Az elmúlt héten Romániában szerepeltek a fehérváriak Craiovában, a négy csapatos Cupa Craiovei küzdelemsorozatán. A tornát nem indították rosszul, hiszen mindössze egygólos vereséggel zárták a házigazda, a román bajnokság második helyén végző SCM Craiova elleni csatát. Örvendetes volt viszont, hogy végig szoros mérkőzést játszottak, ahol a végjátékban ugyan lett volna sanszuk a győzelemre, de ők hibáztak többet. A második mérkőzésen a román rekordbajnok SCM Ramnicu Valcea már túlságosan nehéz falatnak bizonyult, és a papírformának megfelelően tízgólos lett a különbség a felek között (29-39). Itt az Albás védekezés igazán nem állt össze, és elöl sem voltak elég pontosak. Az első játékrészben el is dőltek az érdemi kérdések, hiszen a Valcea 12 gólos fórral mehetett pihenőre. Az utolsó párharcban jöhetett a szintén bombaerős CS Rapid Bukarest, a regnáló román bajnok. Itt is hasonló volt a forgatókönyv, mint az előző összecsapáson, idejekorán jelentős előnyt kovácsolt a Rapid, és ezt megőrizte a szünet után is (27-38).

- Nagyon jó volt nemzetközi szinten jegyzett komoly csapatokkal játszani. Kitűnő erőfelmérőnek bizonyult még úgy is, hogy tudjuk akár a Valcea, akár a Rapid teljesen más szintet képvisel, hiszen ők a Bajnokok Ligájában is a topcsapatok kategóriájába tartoznak, viszont a helyi Craiova ellen kifejezetten jó mérkőzést játszottunk. Ez volt a felkészülésünk legnehezebb szakasza, mert három és fél hét után érkeztünk Romániába, előtte végig edzettünk, és három nap alatt három mérkőzést játszottunk, plusz az utazás. Ez fizikailag igen megterhelő volt, de a lányok lelkiismeretesen dolgoztak, amit lehetett azt fizikálisan beletették a meccsekbe. Nyilván látjuk azt, amelyen nekünk még dolgoznunk kell, de van még idő a bajnoki rajtig, úgyhogy úgy gondolom készen fogunk állni a bajnokság kezdetére. – fogalmazott Józsa Krisztián az Alba trénere.

- Nemzetközi tapasztalattal rendelkező ellenfelekkel volt lehetőségünk játszani, és gyakorolni ellenük. A jó periódusainkat tovább kell vinnünk az elkövetkezendő meccsekre és majd a bajnokságra, a hibáinkból pedig tanulnunk kell. Erre még bőven lesz időnk, még csak a felkészülés harmadik hetét zártuk. – hangsúlyozta Boldizsár Bianka a fehérváriak csapatkapitánya..

Az Alba FKC ma 16 órakor az MTK otthonban lép pályára, majd pénteken már a Köfém Sportcsarnokban mutatkozik be szurkolói előtt 16 órától.