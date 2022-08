Egy év szünet után ismét Egyiptomban állt rajthoz a csapatban és váltóban világbajnok Alekszejev Tamara, aki ezúttal a fiatal Erdős Rita társaként női váltóban végzett a tizedik helyen, tíz indulóból. Ez volt az a verseny, amikor semmi sem sikerült.

- Pedig vártam a visszatérést – mondja Alekszejev. - Előzőleg tavaly júniusban indultam világversenyen, szintén Kairóban. Akkor is tizedik lettem, annak komolyabb tétje volt, az olimpiai indulás. Az első hatban kellett volna végeznem, de inkább az első háromban, hogy reális esélyem legyen a tokiói szereplésre, nem jött össze, Gulyás Michelle mellett a szintén fehérvári Kovács Saci szerepelt a japán fővárosban és lett bronzérmes. Természetesen szerettem volna indulni az ötkarikás játékokon, az élet valamiért úgy irányítja, hogy ez mindig kimarad az életemből. A nemzetközi élmezőnybe a 2016-os, riói játékok után kerültem be, 2017-ben, Litvániában, Vilniusban megnyertem a Világkupa-döntőt, 2019-ben, Fehérváron is nyertem VK-viadalt, ugyanebben az évben, Los Angelesben szintén a második helyen értem célba, Kairóban is ezüsérmes lettem. Ez az időszak kimondottan sikeres volt a karrieremben, Földházi Zsófi a riói olimpia után nem szállította az eredményeket, Kovács Sacival biztos indulók voltunk a viadalokon, majd jött Gulyás Michelle, aki egyre jobb eredményeket ért el, stabilan versenyzett.

A tavalyi, kairói szereplés után már tudta, nem juthat ki Tokióba, az egy évvel, 2021 nyarára halasztott játékokon. „Kairó volt számomra az utolsó lehetőség Tokió kapcsán. Előzőleg Bulgáriában, Szófiában, az egymás után rendezett VK-versenyeken a 6. és 14. helyen zártam, ami nem volt dráma, azonban a fehérvári VK-döntőn kétszer kitört a lovam, a női döntőben utolsó lettem, emiatt volt számomra a legutolsó lehetőség az afrikai viadal. Kairó kedvemet szegte, ám nem sokkal később hatalmas öröm ért, kiderült, egyhónapos terhes vagyok. Megbeszéltem a párommal, Dáviddal, akivel három éve vagyunk együtt: ha sikerül kivívnom az ötkarikás szereplés jogát, elindultam volna a tavaly nyári, ötkarikás játékokon, várandósan, három hónapos terhesen nem jelentett volna problémát. A kisfiam Dimitri január 31-én született, bearanyozza az életünket. Apai ágon orosz származású vagyok, az orosz keresztnevek mindig tetszettek, ez különösen. A páromnak nem volt ellenvetése, de természetesen közöltem vele már az elején, ebben a kérdésben én döntök. Nagyon jó az anyaság, a kisfiam kimondottan jó gyerek, fél éves múlt. A vb előtt, a tatai edzőtáborban is ott volt velem, előzőleg a tréningeken a fehérvári, úszó- és futóedzéseimet irányító Dévai László figyelt a kicsire. A párom tapolcai, néha a szüleire bízzuk, amúgy döntően anyukám vigyáz rá. Velencén élünk, igyekszem úgy alakítani az edzéseket, hogy délelőtt megoldjam az úszást Fehérváron, a futást a Bregyóban, a lovaglást a volánosok Börgöndi úti telepén végzem. Bár másik, fehérvári klub igazolt sportolója vagyok, a Volánnál megengedik, hogy a Börgöndi úti telepen lovagoljak, amiért köszönettel tartozom. Hetente egyszer Budapesten is lovagolok, valamint lövök. Futni szoktam otthon, Nadap és Velence térségében kimondottan jó a terep, valamint Kisfaludnál is.”

Alekszejev Tamara a válogatott lovasedzőjével, Sós Attilával értékeli a viadalt a japán fővárosban

Forrás: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

Alekszejev kisfia születése után két hónappal, április első napjaiban edzésbe állt, nem vesztegette az időt. Azt mondja, ez nem szokatlan, az olasz Alice Sotero életet adott gyermekének, szintén a közelmúltban, két héttel később pedig megkezdte a tréningeket. „Erre mondjuk nem lettem volna képes, alig tudtam felkelni az ágyból, de ahogy múltak a hetek, úgy éreztem magam egyre jobban. Van rajtam 4-5 kg felesleg, néhány dolog nehezebben megy, de úgy gondoltam, Kairóba a körülményekhez képest jó formában érkeztem. Amikor tavaly júniusban kiderült, lemaradok az olimpiáról, úgy voltam vele, abbahagyom az öttusát, aztán egyre erősödött bennem, még nem fejezem be. Nem akarom abban a tudatban abbahagyni, hogy még maradt bennem, nem tudtam megmutatni, milyen sportoló is vagyok valójában. Elmúltam 33 éves, látok esélyt 2024-es, párizsi olimpiára. Ez lehetne számomra az utolsó dobás, 35 évesen. A folytatásban, az új öttusában már biztosan nem veszek részt, gyenge a kezem az ügyességi számhoz. Bár Kairóban leestem a lóról, nem számítok rossz lovasnak.”

A közelmúltban bonyolított kairói világbajnokság előtt Berlinben szerepelt nemzetközi versenyen, ahol a kombit a második helyről várta, végül 12. lett a 36-os mezőnyben.

- A futás edzés kérdése, biztosra veszem, visszanyerem a korábbi formámat. A lövészetben mindig hibázom, de összességében az sem megy rosszul. A vb-n azzal, hogy leestem a lóról, el is úszott a versenyünk. A vívás sem ment, a lovaglásnál megsérültem, megrándult az ujjam, csak egyik kezemet nem tudtam használni az úszásnál. A 20 éves, kimondottan tehetséges Erdősnek sem ment. Remélem, a kora őszi, fehérvári Eb-n rajthoz állhatok. Egyéniben Gulyás Michelle, Réti Kamilla, Simon Sarolta, Guzi Blanka és Erdős Rita egyéni szereplése biztos, én Barta Lucával harcolok az indulási jogért. Ha nem jön össze, női váltóban szóhoz juthatok. Augusztus végén, a lengyelországi Drzonkówban küzdök meg Bartával az Eb-szereplésért. ha én végzek előbb, egyéniben szóhoz juthatok hazai közönség előtt, nagy élmény lenne.

A szintén a közelmúltban anyaszerepet vállaló barátnőjével, versenyzőtársával, Kovács Saroltával gyakran találkozik, együtt babáznak, természetesen mindig remek hangulatban.