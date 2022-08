Alaposan átalakult az AFKC kerete az átigazolási időszakban, ismét fiatalodott az állomány, valamint több új szerzemény csatlakozott a csapathoz. Idejekorán elkezdtek dolgozni, és ennek már látható eredménye is volt a múlt héten az Érd együttesének legyőzése (32-26).

- Idáig a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, egy nagyon sikeres hetet töltöttünk edzőtáborban. Ennek lezárásaként játszottunk az Érddel egy tesztmérkőzést. Igaz nem számított az eredménye, de nyertünk, és ez egy jó visszacsatolása az eddig elvégzett munkának. Nem sok időt töltünk itthon, hiszen ma délután már utazunk először Békéscsabára, majd Romániába egy nemzetközi tornára. A felkészülésünk ezután fog egy kicsit lelassulni, mivel a folytatásban több edzőmérkőzés fogunk játszani. Ekkor már kicsit könnyebb lesz az első nehéz és megterhelő három hét után. – tudtuk meg Józsa Krisztiántól.

Az említett torna, amelyen az SCM Universitate Craivoa vendége lesz az Alba FKC pedig csütörtökön indul, és szombaton zárul. Sorrendben előbb a házigazdákkal, majd az SCM Ramnicu Valcea, és a CS Rapid Bucuresti lesz az ellenfelük.

- Nagyon jó csapatokkal fogunk játszani, hiszen a Bajnokok Ligájában, és a nemzetközi kupákban szerepelnek ezek az együttesek, de örülök neki, mert a felkészülésünk ezen a szakaszán nagyon jó tempójú mérkőzéseket fogunk játszani nívós ellenfelek ellen. Ezúttal az eredmény másodlagos lesz, de azért természetesen szeretnék jó szerepelni, a cél azonban az lesz, hogy próbáljam forgatni a csapatot, és gyakoroljuk azokat a taktikai elemeket, amelyeket a szezonban fogunk használni és összeszokjanak azok a játékos-párok, akikre majd az idény során komoly szerep fog hárulni. – tette hozzá a szakember.

Hárman érkeztek a nyár folyamán a távozók helyére. Katarina Stosics, Bruna Zrnic, és Szemes Szonja, rajtuk kívül a klub utánpótlásából felkerült a „nagyok” közé Tolnai Laura, Bojtos Bea, Sulyok Réka, és Dubán Nikolett.

- Az újak részéről kizárólag pozitív véleményeket hallottam csapatról, a csapattársak is jól fogadták őket, de megkérdezve őket rokonszenves számukra az egész közeg. Nagyon remélem, hogy ez így is marad. A fiatalok komolyan dolgoznak, látom, hogy szeretnék bebizonyítani, hogy helyük van ebben a csapatban. Pozitív hozzáállásúak, azt eddig is tudtuk, hogy ők hosszú távon ennek a csapatnak értékes tagjai lehetnek. Elsősorban az a fontos számukra, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Ennek a munkának a babérjait előbb az utánpótlás bajnokságban arathatják majd le. – hangsúlyozta Józsa.

Boldizsár Bianka áprilisban hosszabbította meg egy évvel szerződését a klubbal, a dunaújvárosi születésű beálló-átlövő már 2014 óta erősíti a kék-fehéreket. Összesen 151 NB I-es mérkőzésen lépett parkettre, ezeken az összecsapásokon 110 gólt szerzett. A 2021/2022-es idényben 21 találkozón 18 alkalommal volt eredményes. A 26 esztendős játékos a gárda egyik legrutinosabb tagjának számít, ráadásul nyártól megválasztották a csapat kapitányának.

- Nagyon jól telt a nyár, azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy sikerült kipihenni magunkat. Újult erővel kezdtük a munkát, nagyon jó, fiatal csapat, egy jó szellemiségű közösség van formálódóban. Megismerkedünk az újakkal és szépen lassan meg is ismerjük egymást. Véleményem szerint hasonló lesz ez a szezon, is mint a tavalyi, tele leszünk ki-ki meccsel, lehet, hogy több mérkőzésen egy-egy találat fog dönteni. – nyilatkozta csapata honlapján Boldizsár.

- Új igazolás már nem várható, lezártuk a keretet, és ezzel játékosállománnyal vágunk neki a bajnokságnak. A tavaly térdműtéten áteső ukrán Tamara Szmbatian augusztus végén fog csatlakozni a csapathoz, de már most is százszázalékos edzésmunkát végez, és napról-napra többet tud dolgozni. Egyedül a hat a hat elleni játékban nem vesz még részt. Vele egy kicsit türelmesnek kell lenni, de az biztos, hogy nagy segítségünkre válik, ha visszatér. – mondta zárásként a vezetőedző.

Az Alba FKC-t szurkolói a Motherson Mosonmagyaróvári KC elleni első hazai összecsapáson láthatják majd augusztus 12-én 16 órától a Köfém Sportcsarnokban.