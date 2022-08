Fantasztikus szezont zárt tavaly a Volán az ICEHL-ben, hiszen a kék-fehérek az alapszakaszban elért harmadik hely után meg sem álltak a bajnokság döntőjéig, ahol végül nagy csatában a Red Bull Salzburg zsebelte be az aranyérmet. A vezetőség igyekezett együtt tartani a keret nagy részét, így szombat délután csupán néhány új arccal találkozhattak a szurkolók a Zichy-színpadon. A játékoson és a stábtagokon kívül ott volt a színpadon a CHL bajnoki trófeája is, amely e jeles alkalomból volt Székesfehérváron. A színpadi látogatás után a fanatikusok találkozhattak a keret tagjaival, elkészülhettek a közös képek, lehetett dedikáltatni az ereklyéket. Ezen felül a szurkolók a CHL bajnoki serlegével is elkészíthették a közös fényképet.

Az eseményen szinte minden játékos részt vett, így ott volt az előző szezonban csípősérüléssel bajlódó István is, aki már száz százalékos állapotban várja a szezont.

– Jól vagyok, azt gondolom, hogy vissza tudtam kerülni a száz százalékos formámban, remélhetőleg a mérkőzések alatt minél jobban belejövök a játékba és tavalyi szezonnal ellentétben, idén nem kell majd mérkőzéseket kihagynom – nyilatkozta az eseményen Bartalis István. – Az első hét után nagyon sok következtetést még nem lehet levonni a csapatra nézve. A régi játékosok már tudják a taktikai elemeket, de nekünk is nagyon jól jön, hogy felfrissítjük a tavalyi taktikát, reméljük az újak is minél hamarabb elsajátítják majd és a csapat újra összeáll. Mindenki győzni szeretne, a CHL-ben is azért megyünk oda, hogy megmutassuk milyen a magyar virtus. Ne csak itt az osztrák bajnokságban legyünk sikeresek, a Bajnokok Ligájában is meg szeretnénk mutatni, hogy Magyarországon is van jó jégkorong.