Pörögnek az események a Gáz utcai csarnokban. Szerdán bejelentették a negyedik légiós, Isaiah Philmore érkezését, másnap pedig jelentős, támogatói szerződés aláírására került sor a Gáz utcai csarnok VIP-termében. A kék-fehérek első lépcsőben két évre szóló, névadó szponzori szerződést kötöttek az Arconic Kft.-vel, az alumíniumiparban érdekelt nagyvállalattal. Az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón Balássi Imre, az Alba Regia SC elnöke elmondta, a sportban mindig jelentős esemény, ha a gazdasági élet fontos szereplője és egy sportcsapat fűzi szorosabbra az együttműködést.

- Nagy öröm, hogy a térségünk jelentős, az üzleti életben meghatározó szereplője, valamint a nagy hagyományokkal rendelkező sportklubunk egymásra talált. Az elmúlt években a TAO-támogatások révén már szerepet vállaltak az Alba Fehérvár életében, immár névadó szponzorként vannak jelen az életünkben, úgy gondolom, kölcsönös előnyökön alapuló szerződést kötöttünk, nagyon remélem, rendkívül sikeresek leszünk közösen. Szeretnénk, ha bajnokesélyes csapatunk lenne a következő szezonban, céljainak elérése érdekében rendkívül fontos az új névadónk támogatása. A jelenben minden segítségre szükségünk van.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere megjegyezte, a város közössége számára nagyon fontos, hogy legyenek sikeres sportegyesületek, olyan példaképek, akikre a gyerekek felnézhetnek, akiknek szurkolhatnak. „Az Arconic Kft. támogatása azért is jelentős, mert komoly üzenet a régió többi cégének, hogy érdemes támogatni a sportot. A jelenlegi gazdasági helyzetben és környezetben kevés a jó hír, ezek a hetek most nem a pozitívumokról szólnak, ezért is lényeges, ha arról számolhatunk be, hogy egy nagyvállalat a kosarasok mögé állt. Nagyon jelentős összegű támogatáshoz jutott a legutóbb bronzérmes Alba Fehérvár. A cég a város egyik legfontosabb gazdasági és ipari partnere, amely a hétköznapokban sok területén szolgáltat mintát társadalmi felelősségvállalás tekintetében, most úgy döntöttek, nyitnak az élsport felé. Ezért hála és köszönet jár nekik. A mai világban fontos, hogy a szerződésnek köszönhetően a sportklub immár kicsit előrébb tekinthet a jelennél, bátrabban tervezhet, ami óriási dolog.”

Varga Zsuzsanna, a nagyvállalat ügyvezetője a szerződés aláírása előtt megjegyezte, hosszú ideje vállalnak szerepet a koronázóváros életében.

- Vállalatunk kiemelt értékei közé tartozik Székesfehérvár közösségének támogatása. Az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata és cégünk működése több szempontból is hasonló utat követ: hosszú múltra visszatekintő tradícióira épít, mindkét szervezet számára alapvető érték a szakértelemmel szembeni alázat, a tisztelet és az összetartó közösség építése, amelyben az újonnan belépők befogadása épp olyan fontos, mint a lojális tagok megtartása. Büszkék vagyunk, hogy az Alba kosárlabdacsapatának névadó szponzoraként közös úton haladhatunk a további sikerek felé.

A két évre szóló megállapodást Varga Zsuzsanna és a kosarasok ügyvezetője, Simon Balázs látta el kézjegyével.

- Nagy nap ez az egyesület életében – tette hozzá Simon Balázs. – Az elmúlt években folyamatosan dolgoztunk, kerestük azokat a támogatókat, akikkel még eredményesebbek lehetünk. A világban kialakult helyzetek, a pandémia, majd a háború és a gazdasági válság nem könnyítette meg a dolgunkat. Ezért is nagy öröm, hogy bejelenthettük, hogy a következő két szezonban új néven folytatjuk a bajnokságban. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki részt vett a megállapodás létrejöttében, hosszas tárgyalások után jutottunk el idáig. Egy korábbi együttműködést sikerült erősebbé tennünk, a korábbinál jóval magasabb szinte emelnünk. Az összeg a klub számára nagy segítség, ugyanakkor nagy felelősség is, ugyanis jól kell szerepelnünk a csapattal. A játékosok és a szakmai stáb ragjai, valamint az egyesület minden dolgozója azon dolgozik majd, hogy az elvárásoknak megfeleljünk. Sikereket, örömöt szeretnénk szerezni szurkolóinkat, partnereinknek, a város minden sportrajongójának. Nagyon bízom benne, ez a szerződés nem ér véget két év múlva, hanem egy nagyon hosszú és gyümölcsöző út kezdete. Hajrá Arconic-Alba Fehérvár!

Az ügyvezető elmondta még, a csapat augusztus 15-én kezdi meg a felkészülést, az amerikai játékosok két hét múlva érkeznek. A legutóbbi bronzérem után szeretnének előrelépni. A feltételek ehhez adottak.