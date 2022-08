Sűrű nyara van női pólósainknak, hiszen a nyár eleji budapesti vizes világbajnokság után ezúttal az Európa-bajnokságon ugranak medencébe a mieink. A fővárosi megmérettetés szép emlék lehet, hiszen a magyar válogatott a sportágban szinte egyeduralkodó USA mögött a második helyen végzett, azaz ezüstéremmel zártak a lányok. Akkor a csapatban két dunaújvárosi volt ott, Garda Krisztina és Mahieu Geraldine képviselte a Fejér megyei színeket.

– Új élmény volt számomra, telt ház volt, szinte mindenki nekünk szurkolt. Ebben nem volt eddig rutinom korábbról, a világbajnokságon megtapasztalhattam, hogy a magyaroknál nincs jobb szurkolótábor. Ez egyben félelmetes volt a szó pozitív értelmében, jól akartam csinálni a feladatomat és jól akartam játszani. Kicsit nagy nyomást raktam magamra, de Keszitől és a társaktól is sok segítséget kaptam, így utána sokkal jobb teljesítményt tudtam nyújtani – emlékezett vissza Mahieu „Zsuzsi” a világbajnoki élményekre, majd kitért a két edzőtábor közötti időszakra is. – A rövid pihenő nagyon jót tett, találkoztam a családdal, kifestettem a szobám, kellett egy kis kikapcsoló kreativitás vízilabdamentesen. Aztán elkezdődtek újra az edzések, a csapategységnek is jót tettek az edzőtáborok.

Az Európa-bajnokságra pörgős felkészüléssel hangolt Bíró Attila együttese, hiszen a balatoni hetek után Szardíniában európai élcsapatokkal mérte össze tudását a nemzeti csapat, majd itthon Ausztrália ellen gyakoroltak a mieink. A csapattal végigcsinálta a felkészülést Garda Krisztina, aki Keszthelyi Rita távollétében nagy világeseményen először csapatkapitányként vezetheti a gárdát.

– Nem annyira ért váratlanul a döntés, hiszen korábban a Világliga döntőn, valamint Világliga-mérkőzéseken is én lehettem a csapatkapitány. Természetesen nagyon örültem neki, ez egy nagy felelősség és megtiszteltetés, igaz tudom, hogy ez most csak az Európa-bajnokságra szól. Azt gondolom, hogy ha még válogatott-szinten nincs is akkora rutinom, hogyan kell egy csapatot irányítani, a dunaújvárosi tapasztalatok sokat segítenek majd. A lányok segítőkészek, a felmerülő problémákat együtt meg tudjuk oldani. Bízom benne, hogy ez az Európa-bajnokságon is így lesz, és együtt pótolni tudjuk Keszthelyi Ritát – mondta honlapunknak a DFVE csapatkapitánya, Garda Krisztina.

Forrás: MVLSZ

A magyar női pólóválogatott szombaton 20.30-kor Görögország ellen kezdi meg szereplését a kontinenstornán, majd másnap Hollandia következik.

– Jó formában vagyunk szerintem, a szombati meccsre készen leszünk. A szardíniai torna nagyon jó volt, mindegyik erős csapat ott volt, csoportellenfeleink közül is. Abban bízom, hogy ugyanúgy mint akkor, nem fognak minket kizökkenti az egymás utáni napokon következő találkozók – nyilatkozta Horváth Brigitta, aki a világbajnokságon „csak” tartalék volt, de az Európa-bajnokságon bekerült a szűk keretbe. – A világbajnokságon csak Amerika előzött meg minket, de nem úgy megyünk neki az Eb-nek, hogy akkor az arany biztosan a mi nyakunkban landol, mindenki meg akar majd állítani minket. Bízom benne, hogy döntőt játszhatunk majd, izgatottan várom a mérkőzéseket, az elmúlt években mindig a kimaradó voltam, van is bennem egy kis drukk ezért. Remélem, hogy a meccsnapon ez nem lesz hatással a teljesítményemre.

– Egyelőre csak a görög meccsre koncentrálunk, azt mindenképpen szeretnénk megnyerni, hiszen a folytatás szempontjából fontos lenne a csoport első két helyén végezni. Nem lesz könnyű, hiszen a hollandok és a görögök is jó csapat, még ha most utóbbi együttest sikerült a közelmúltban megvernünk, Hollandiát pedig a világbajnokságon győztük le. Ez egy más torna lesz, mindegyik világverseny más, nem szabad arra gondolni, mi volt a múltban. Meccsről meccsre készülünk, csak a görögök lebegnek egyelőre a szemünk előtt – tette hozzá Garda.

A magyar női válogatott Eb-kerete

Kapusok: Kiss Alexandra (Eger), Magyari Alda (UVSE)

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Leimeter Dóra (BVSC), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (Ethnikos, görög), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Vályi Vanda (FTC)

(A játékosok klubjaként azt a csapatot jelöltük meg, amelyből kiharcolták a kerettagságot)