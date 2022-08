- Az első félidőben látszódott, hogy a Kisvárda a kontrákra rendezkedett be, de ezzel nem igazán tudtunk mit kezdeni, Loic Nego lövésére emlékszem egyedül az első játékrészből mint veszélyes lehetőség - tekintett vissza a meccsre a molfehervarfc.hu oldalon Michael Boris, a fehérváriak szakvezetője. - A második félidőben próbáltunk változtatni és kihasználni az adódó területeket, de a három kapott gól nem megengedhető. Így is megvoltak a helyzeteink és kapura lövéseink, de vagy a kapus védett, vagy blokkoltak és olyan is volt, hogy a saját játékosunkat találtuk el. Javulnunk kell, gratulálok a Kisvárdának a győzelemhez.

- A csodálatos és fantasztikus csapatunkhoz ilyen közönség is párosult, a pályán is váradi vitézeket láthattunk. Nagyszerű csapatmunkát mutattunk be, végig kezdeményeztünk a mérkőzésen. Tudtuk, hogy mi vagyunk a jobb formában lévő csapat, az elején kicsit tapogatózott mindkét csapat, de már akkor is mi támadtunk többet. Tudatosan és taktikusan járattuk a labdát, játékosaim az elképzeléseinknek és az edzéseken gyakoroltaknak megfelelően teljesítettek - értékelt Török László, a Kisvárda trénere.

JEGYZŐKÖNYV



Kisvárda Master Good – Mol Fehérvár FC 3-1 (0-0)

Kisvárda, 2000 néző. Vezette: Bognár Tamás (Buzás, Kóbor)

Kisvárda: Hindrich – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni – Melnyik, Karabeljov (Ötvös, 72.) – Asani (Navratil, 72.), Makowski (Lucas, 83.), Camaj (Vida K., 72.) – Mesanovic (Ilievski, 93.). Vezetőedző: Török László

Mol Fehérvár FC: Kovács – Larsen (Ljednyev, 81.), Stopira, Sabanov – Nego, Bumba (Bamgboye, 53.), Fiola, Heister (Pinto, a szünetben) – Kodro, Dárdai (Hangya, 57.) – Zivzivadze. Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Camaj (51.), Makowski (55.), Mesanovic (63.), ill. Kodro (70. - tizenegyesből)

Sárga lap: Hej (70.), Navratil (74.), ill. Hangya (92.)