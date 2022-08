Izgalmas csatát hozott a legutóbbi bajnokság ezüst-, és bronzérmesének csatája. A Kisvárdából ki is vett a hétközi parádés nemzetközi kupameccs. Megvoltak a helyzeteik, de olykor nem tudtak kellően pontosan játszani. Ugyanakkor Tóth Balázs bravúrjaira nagy szüksége volt Hornyák Zsolt együttesének!

A meccs elején mindjárt kétszer is nagy szükség volt Balura! Kovacic kapáslövésnél, majd Ötvös veszélyes szabadrúgásánál a hálóőr jelezte, meglehetősen koncentráltan érkezett az eddig veretlen Kisvárda otthonába.

A 13. percben szinte a semmiből egy tetszetős góllal szerezte meg a vezetést a Puskás Akadémia. Spanlder beadása után Zahedi készítette le a labdát van Nieffnek, aki tüzelt, lövésébe beleért Hindrch kapus, ám róla a gólvonal mögé pattant a labda, 0-1.

A házigazdáknak megvoltak a helyzetei, sikertelenségük nem annyira a csütörtök-vasárnap ritmusnak, sokkal inkább Tóthnak volt betudható, például a 30. percben, amikor óriási bravúrral hárította Leoni nagyon közeli próbálkozását. A 39. percben második gólját is megszerezhették volna a vendégek: Zahedi a kapusba lőtt, a kipattanót pedig Baluta közelről a keresztlécre vágta. A második számú kapusnak számító Hindrich többször is bizonytalan volt, a félidő hajrájában Baluta lövése csúszott át a lábai között, de gólvonal előtt javítani tudott a várdai portás.

A félidőben még nem frissítettek a vendégek. Tóth viszont továbbra is friss volt a kpaubam, ezt az 53. percben Asani remek csele, és lövésekor is bizonyította. Csakúgy, mint nem sokkal később, amikor Kovacic fejesét kiütötte. Az meg már a hosszún Ilievskin múlt, hogy méterről nem tudott a kapuba fejelni.

A Kisvárda mestere Török László egy órányi játék után cserélt először - mindjárt kettőt, a hajrára pedig újabb játékosait dobta be az egyenlítés érdekében. Hornyák Zsolt is hasonló időpontokban frissített, a korábban által bírált Zahedit, is lekapta pályáról. A hajrára pedig ismét beküldte a 17 éves saját nevelésű Major Marcellt, a legvégén pedig a szintén 17 éves Bakti Balázst.

A kisvárdai erőfeszítések a 87. percben értek be. Tizenegyedik szögletük után (a PAFC csak egy sarokrúgást végezhetett el a mérkőzésen) Mesanovic fejesébe Tóth csak beleütni tudott, 1-1. A házigazda mozgósított a hajrában, ám a Puskás Akadémia állta a sarat, végül megosztozott a pontokon az előző kiírás két dobogósa. A PAFC most már győzelemből, döntetlenből, és vereségből is fel tud egyet-egyet mutatni a bajnokságban.