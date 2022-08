Bíró Attila együttese a közelmúltban komoly szardíniai tornán vett részt, ami szinte egy mini Európa-bajnokságnak is megfelelt. A magyar válogatott keretében ott volt a DFVE-ből Garda Krisztina, Horváth Brigitta és Mahieu Geraldine is. A megmérettetést egy Izrael elleni könnyed győzelemmel (18-8) kezdték a mieink, majd Görögország ellen következett egy szorosabb, 11-9-es magyar sikerrel záruló összecsapás. A folytatásban a spanyoloktól kikaptak Gardáék 11-6-ra, azonban Olaszországot 15-6-ra megverték a mieink. A zárónapon az olasz meccs másnap reggelén 10-10-es döntetlent értek el Bíró Attila lányai.

– Nagyon erős tornán vettünk részt, hasznos volt, hogy ilyen csapatok ellen játszhattunk. Ezeknek az együtteseknek lesz jó esélye az Európa-bajnokságot is megnyerni – nyilatkozta honlapunknak Garda Krisztina, a Dunaújváros játékosa. – Az olasz meccs jól alakult nyilvánvalóan, de nincs a két csapat között ekkora különbség, azon a találkozón jól játszottunk, nagyszerű volt a védekezésünk is. Talán a hollandok elleni első két negyedben, és a spanyol meccs negyedik negyed második felében mutatott védekezésünk volt az, ami nagyon javítandó, azok a periódusok nem sikerültek túl jól. Összességében azonban szerintem a védekezésünk, az előny és hátrányok megjátszása is jól működött a tornán. Van még min csiszolni, de baj is lenne, ha már minden tökéletesen működne, hiszen az Eb-ig még van egy kis időnk.

Személy szerint Gardának is elég jól ment a játék ezen a tornán, például az olaszok kapuját ötször is bevette a bombáiról hírek játékos.

– Legyen szó klub, vagy válogatottbeli meccsről, mindig igyekszem a legjobbat kihozni magamból, ez most ilyen jól sikerült. Örülök neki, de ez nem az Eb, vagy a vb volt, majd akkor leszek boldog a saját teljesítményemmel kapcsolatban, ha a kontinenstornán is így alakul. Ha mégsem, de olyan lesz a csapatnak az eredménye, ami pozitív, akkor sem leszek szomorú – tette hozzá Garda.

Az utolsó két nap beosztása nem volt ideális a tornán, hiszen Olaszország elleni esti mérkőzés után másnap reggel a hollandok ellen volt jelenése a válogatottak.

– Nem baj, hogy így alakultak az időpontok, hiszen az Európa-bajnokságon görögökkel kezdünk, majd másnap este a hollandokkal játszunk, ez a két meccs pedig nagyban befolyásolhatja, hogy a négybe kerülésért milyen párharcot kell vívni. Fizikálisan jó állapotban vagyunk, a világbajnoki felkészülésből is még maradt, de most is volt egy hét Veszprémben, ahol a kondíción volt a hangsúly.

A szardíniai torna után a játékosok kaptak egy nap pihenőt, majd a múlt hét ausztrál tematikában telt, hiszen több edzőmeccset is vívott egymással a két csapat, majd a hét végén egy hivatalos találkozót is játszottak a felek a SEAT-kupán. A mérkőzés nagy küzdelmet hozott, az első félidőben mindkét gárda vezetett, a szünetben 5-4-re a mieink. A harmadik negyedben bár egyenlített Ausztrália, a válogatott sebességet váltott és elhúzott 8-5-re. Küzdelmes utolsó nyolc percben kettőnél közelebb nem tudtak érdemben közeledni a vendégek, így Magyarország 10-8-as sikerrel hangolt az Európa-bajnokságra. A héten még folytatódnak az edzések, majd jövő héten a magyar válogatott elindul Horvátországba a kontinenstorna helyszínére.