Hazai pályán, a Börgöndi úton készül a három hét múlva esedékes kontinensviadalra a Volán Fehérvár olimpikonja, Demeter Bence. Hetente egyszer a fővárosban vív és lő, a budapesti tréningekre elkíséri klubtársa, Tamás József is. Demeter egyéniben, Tamás váltóban szerepel a fehérvári Eb-n.

– Kimondottan jó előjelekkel várom a viadalt. Az edzések jól haladnak, minden szám gördülékenyen megy. A nyár elején néhány edzést kihagytam, a csípőmmel bajlódtam, ahogy a korábbi években is. Néhány injekcióval rásegítettünk, azóta minden a legnagyobb rendben. Itthon készülök, heti egyszer a Mexikói úti lőtéren is gyakorolok, valamint vívok a Gerevich Aladár Sportcsarnokban, kell némi változatosság a hazai monotónia megtörésére.

A 32 éves Demeter márciusban megnyerte Drzonkówban a lengyelek nemzetközi bajnokságát, a folytatásban a hazai bajnokságon Marosi mögött zárt a második helyen. Április végén, a budapesti Világkupán jó futással feljött a negyedik helyre. Kiválóan vívott, 29 győzelem mellett mindössze hat vereséget szenvedett, azonban a lovaglás elvitte a dobogós esélyeket.

– Volt két verőhibám, két kitörés, továbbá időtúllépés. Nem volt szerencsém a lósorsolásnál, ha jobbat húzok, szerintem megnyerem. Korábban egyszer már sikerült. De visszatérve a jelenbe, a nyár elején, Ankarában, szintén VK-versenyen a 7. helyen végeztem, majd július végén, az Alexandriában bonyolított világbajnokságon a 8. pozícióban zártam. Ebből is könnyen lehetett volna dobogó, azonban a lósimogatás miatt levontak tőlem tíz pontot, ami nagyon érzékenyen érintett, ezen múlt az érmes helyezésem. Amikor a sportoló végez a pályán, a zsűri előtt látványosan meg kell simogatni a négylábút, jelezve, mennyire nagy az összhang közöttünk. Én azonban elfelejtettem, ahogy végeztem a pályán, gyorsan ki kellett jönnöm, a követekező sportoló már készülődött, valamint már a kombi járt a fejemben. Később, amikor leszálltam a lóról a bemelegítőpályán, megsimogattam, de a célban a teátrális mozdulatok elmaradtak. Nem csak én hibáztam, egy koreai versenyző is mulasztott, neki is tíz pontja bánta. Ez azért lett ennyire fontos, mert Tokióban a német Annika Schleu elbukta az aranyat a lovaglás miatt, a versenyző összeomlott, edzője pedig megütötte a lovat, az állatvédők háborogtak.

A Volán sportolója szeretne dobogóra lépni hazai pályán. „Szeretem a fehérvári versenyeket. Ezzel zárul a versenyszezon, az idényem eddig kimondottan jó. Várom a hazai Eb-t, egyéniben korábban kétszer végeztem dobogón, tavaly, az orosz Nyizsnyij Novgorodban, valamint 2012-ben, Szófiában lettem bronzérmes. Úgy gondolom, reális esélyem van az előkelő helyezésre.”