Elkezdte a felkészülést a következő szezonra a DKSE, és rendkívül komoly fizikai és a technikai edzések várnak a csapatra. Az előző idény nem alakult jól Tomanóczy Tibor vezetőedző és csapata számára, így az Extraligát követően ezt a szezont már az NB I-ben kezdik. A játékoskeretet tekintve is több változás volt – a leérettségizők klubot váltottak, így Tamási Dávid, Kecskeméti Bálint, Dulcz Bende, Gutierrez Dufour Mauricio, és Sümegi Kristóf mentek tovább egyetemi tanulmányaikat folytatni, és elköszöntek a klubtól. Ez magával hozta azt, hogy új kerettel, fiatalokkal teletűzdelve állnak majd ki az NB I-ben. Viszont sikerült megtartani a pontgyáros Pavljuk Vladiszlavot. Rajta kívül lesz még egy ukrán játékosuk, akit le tudtak igazolni, ő menekültként érkezett és befogadták.

Tomanóczy szerint a cél nem lehet más, mint a feljutás kiharcolása.

- Minden jónak vége szakad egyszer, úgyhogy megpróbálunk ugyanazzal az elánnal nekimenni bajnokságnak, mint ahogy eddig is tettük. A fiatal kerettel viszont a cél adott, feljutni az Extraligába, ezért még keményebben fogunk dolgozni és megpróbáljuk fizikailag összerakni magunkat, hogy felnőjünk a feladathoz.

Az októberi nyitányt megelőzően a csapat számos edzőmérkőzésen bizonyíthatja tudását, és így világosabb képet kaphat majd a szakvezető arról, hogy hol is áll csapata, és ezzel nem utolsó sorban még fontosabbá válik a felkészülési tornák sora, és a tervek szerint majd hazai környezetben is rendeznek egyet.

- Október 2-án kezdődik a bajnokság, nagyon sok időnk nincs, folyamatosan dolgozunk. A csapat jelentős részének pedig szeptemberben már elkezdődik a junior bajnokság. – tette hozzá a vezetőedző.