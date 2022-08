Az ifjú titán idén újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen immár az NBI.-es csapat keretéhez is hozzátartozik. Aligha volt kérdéses, hogy meghosszabbítják szerződését Felcsúton a saját nevelésű hálóőrnek. Pécsi 2017 óta pallérozódik akadémiánkon, 2021-ben tagja volt a Puskás–Suzuki-kupát nyert U17-es csapatnak, és a legnagyobb kapusreménységek közt tartják számon. Balajcza Szabolcs PAFC kapusedzője azt mondta róla nyáron, hogy elképesztő ütemben fejlődik.

- Hatalmas tehetségnek tartom, a tervek szerint az NB III-ban tizenhét évesen végig ő fog védeni a szezonban. Elképesztő ütemben fejlődik, amiben Tóth Balázsnak és Markek Tamásnak is hatalmas szerepe van, mert sokat és megfelelően istápolják. Persze ehhez Ármin is kell, aki rendkívül alázatos, és nagyon beleillik ebbe a társaságba. A tehetségét eddig is látni lehetett, de most olyan fejlődési szakaszon megy keresztül, amely nála nagyon látványos. Fizikálisan is egyre jobban erősödik, szerintem egy-két éven belül NB I-es szinten védhet. Nagyon jó úton halad, nagyszerű visszajelzéseket kaptunk az U17-es válogatottból is, amelynek tavaly húzóembere volt - mondta ifjú tanítványáról a szakember.