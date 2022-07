Az észak-macedón hátvédet már korábban is szerette volna leigazolni a Mol Fehérvár FC, Nikola Serafimov most hároméves szerződést írt alá a Vidihez, mezszáma a 31-es lesz.

A 22 éves játékos belső védő, valamint védekező középpályás poszton is bevethető, így nő a csapaton belüli variációk száma egy-egy hadrend kialakításakor.

Serafimov Szkopjében született, a Vardarban kezdett futballozni, a Pelister Bitola színeiben mutatkozott be hazája élvonalában, ahol három bajnokin lépett pályára, majd 2018-ban a Vardarban is szerepelt az első csapatban. A 2018/2019-es szezont a szintén első osztályú Bregalnica Stipnél kölcsönben töltötte, majd ismét visszatért a Vardarhoz, ahol az őszi idényben 12 bajnokin lépett pályára a csapat északmacedón bajnoki címét hozó szezonban. Ezután a cseh Jihlava B keretében pallérozódott, mielőtt az Akademija Pandev alkalmazta Észak-Macedóniában. A ZTE együttesét 2021. júliusa óta erősítette, s a zalaiak alapemberévé vált fiatal kora ellenére. Bemutatkozott az észak-macedón válogatottban is.

Forrás: Szabó Miklós

A transfermarkt.com becslése szerint 600 ezer euró a 193 centis védő értéke.

- Mióta Magyarországon játszom, tapasztaltam, hogy a Vidi az egyik legnagyobb és legerősebb klub az országban. Eddig egyszer, ellenfélként játszottam a MOL Aréna Sóstóban, már akkor tapasztaltam a remek atmoszférát az arénában. Nem gondolkoztam sokat a Vidi ajánlatán, ide akartam igazolni. Szeretnék segíteni a csapatnak a céljai elérésében, a Vidinek mindig nagy ambíciói vannak a bajnokságban, ezen kívül megmérettethetjük magunkat az Európa Konferencia Ligában is, ahol szeretnénk minél tovább menetelni, és bejutni a csoportkörbe. Sallói Istvánnal Zalaegerszegen csak néhány hetet volt lehetőségem együtt dolgozni, de ez idő alatt is tapasztaltam, hogy kiválóan érti a focit és remek ember is, így örülök, hogy újra egy klubnál dolgozhatok vele - fogalmazott a klub honlapján Nikola Serafimov.

- Nikolát sok játékos közül választottam ki annak idején Zalaegerszegen, az első pillanattól kezdve látszódott rajta az óriási potenciál, ezért azóta is figyeltem a pályafutását. Folyamatosan fejlődik, bemutatkozott a válogatottban is, nagyon örülök, hogy sikerült leigazolnunk. Külön erőssége, hogy a magasságához képest gyors, nagyon jó a fejjátéka és gólerős is. Tud és mer is focizni, ez a kombináció nagyon ritka egy belső védőnél. Bízom benne, hogy a fejlődése töretlen marad és nagy erőssége lesz a Vidinek - vélekedett Sallói István sportigazgató.

A vasárnap ausztriai edzőtáborba utazó Mol Fehérvár FC Serafimov mellett eddig Claudiu Bumbát igazolta le új játékosként.