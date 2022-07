A klub korábbi ügyvezetőjének, Vertig Csabának kinevezése 2022. június 30-án lejárt és sját döntésének következtében lemondott a tisztségről. Július 1-től Horváth vezeti az Akadémiát, míg Vertig Csaba operatív igazgatóként folytatja munkáját az egyesület kötelékében. A szakmai igazgatóval, Bulath Anitával hárman együttesen koordinálják majd a munkát a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémián.

A DVSC csapatával továbbra is szoros marad a szakmai együttműködés, Borgyos Panna, Arany Rebeka és Poczetnyik Luca mellett Lakatos Petra is Dunaújvárosban folytatja, Kiss Csenge pedig Debrecenbe kerül.

Az elmúlt két szezonban a Kohászt irányító Vágó Attilával közös megegyezéssel szerződést bontott a klub, helyét Rapatyi Tamás veszi át, az új vezetőedző 2+1 éves szerződést írt alá, a kapusedzői feladatokért pedig Perger Zsolt felel majd a 2022/23-as szezonban. A Veszprémből érkező Rapatyi már a DKKA alapításakor is vállalt edzői feladatokat, Perger is dolgozott korábban a Fejér megyeieknél, most a NEKA együttesétől tér vissza. A stábban marad Horváth Tibor erőnléti edző, valamint Sipos Lajos gyúró is, de ott lesz a kispadon és segíti a szakmai munkát Törő Szabolcs is.

Távozókból is akadt még Vágó Attilán kívül, nem folytatja Dunaújvárosban a klub utánpótlásának szakmai igazgatója, Kovács István, külföldről kapott visszautasíthatatlan ajánlatot, pótlásának dolgozik a DKKA vezetősége.

Új mezszponzorral folytatják a dunaújvárosiak, valamint az elmúlt napokban kiderült, hogy hamarosan egy új főszponzor érkezése várható, melynek köszönhetően stabil alapokra helyeződik az Akadémia működése, de a csarnok fejlesztése is napirenden van a klub és a város vezetősége előtt.