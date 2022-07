Nehéz, és izgalmakban bővelkedő szezont zárt le a csákvári alakulat május utolsó hétvégéjén, és végül a húszcsapatos NB II-es mezőnyben a 13. helyen végzett az év közben Mónos Tamást a kispadon váltó Tóth Balázs irányításával. A nyár folyamán alaposan átalakult a gárda kerete, akadtak bőven érkezők, és távozók egyaránt. Előbbiek közül Auerbach Martin, Gazdag Vajk, Körmendi Kevin és Janyickij Kirilo a Puskás Akadémia FC-től jöttek kölcsönbe, Fejős Áron a szerb FK Tisza, Jánky Barnabás a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, Hornyák Marcell a DVTK (kölcsönbe) mezét váltotta a csákvári sárga-kékre, míg ismét kölcsönben erősíti az együttest Karacs Dániel (Gyirmót FC Győr), valamint Murka Benedek (Vasas, legutóbb Ajka – kölcsönben), Torvund Alexander (Mezőkövesd) pedig végleg a Csákvár játékosa lett. Eldőlt az is, hogy Kártik Bálint a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként a következő idényt ismét Csákváron tölti, illetve szerződést hosszabbított klubbal Zelizi Patrik is.

A gárda utolsó felkészülési mérkőzésén az NB II újoncát, a Kazincbarcika csapatát magabiztosan 3-0-ra legyőzte, úgyhogy sikerélménnyel a tarsolyában várhatja a szombathelyi rajtot, amely egyáltalán nem ígérkezik sétagaloppnak. Az NB I-ből három éve kiesett zöld-fehéreknél is legalább akkora játékosmozgás volt, mint ellenfelüknél. Többek között három volt csákvári is itt folytatja pályafutását: Sipos Zoltán (Szolnoki MÁV) két éve, Molnár Rajmund és Derekas Zoltán az elmúlt idényben erősítette a Fejér megyeieiket. Mellettük többek között tagja a zöld-fehéreknek a rutinos Guzmics Richárd, Rózsa Dániel, és Stieber András is.

A tavaly a bajnokságot a 6. helyen befejező vasiakkal 2022 novemberében nagyon sima, 4-1-es győzelmet arattak hazai pályán, ráadásul sikerüket már az első negyvenöt percben megalapozták, három góllal. Erre csak Kártik tudott válaszolni, de már nem tudott beleszólni az eredmény alakulásába a csapat. A visszavágón, áprilisban pedig nem született találat.