Kedden köszönt el hivatalosan is a Vidi második csapatától Szalai Tamás, akinek irányítása alatt a Mol Fehérvár FC II az NB III Nyugati csoportjának 11. helyén zárt a 2021/2022-es idényben. A korábban beugróként a fehérváriak NB I-es együttesét sikerrel irányító Szalai az NB II-ben dolgozik tovább, Tímár Krisztián segítője lesz a Győri ETO FC-nél. Csütörtöktől már egy másik exvidis, Györök Tamás irányítja a Vidi II szakmai munkáját. A móri születésű, 43 esztendős szakember a Vidiben lett profi labdarúgó, az NB I-ben 1996 novemberében a ZTE ellen mutatkozott be, 1996 és 1999, valamint 2003 és 2006 között összesen 67 élvonalbeli meccsen négy gólt szerzett piros-kékben, 2006-ban Magyar Kupát nyert a piros-kékekkel.

Edzőként dolgozott az UTE utánpótlásában, majd három élvonalbeli gárda szakmai stábjában is helyet kapott, Gyirmóton, Zalaegerszegen és a Honvédnál is tevékenykedett.

A Mol Fehérvár FC II együttese hazai környezetben készül az NB III-as bajnokság rajtjára. A Móri SE ellen 3-1-es győzelemmel megvívott első edzőmeccset követően szombaton 10 órakor Érden, július 13-án 18 órakor itthon a Kaposvárral, 16-án 11.00-kor idegenben a Szekszárddal, 24-én pedig hazai pályán a Veszprémmel csapnak össze Györök Tamás legényei.

Tóth Tamás Vid (fehérben) a Mol Fehérvár FC II csapatának egyik erőssége lehet

Forrás: molfehervarfc.hu/Tóth Ella

Az NB III Nyugati csoport szereplői:

Balatonfüredi FC, Bicskei TC, Budaörs SC, Csornai SE, Érdi VSE, ETO Akadémia, FC Nagykanizsa, MOL Fehérvár FC II, Gyirmót FC Győr II, Kaposvári Rákóczi FC, Kelen SC, Komárom VSE, Mór VSE, Puskás Akadémia FC II, Teskánd KSE, Tatabányai SC, III. Kerületi TVE, VLS Veszprém, ZTE FC II, Zsámbéki SK.

Az NB III Közép csoport szereplői:

Balassagyarmati VSE, Bánk SE, Budapest Honvéd-MFC II, Ceglédi VSE, Dunaújváros FC, ESMTK, FC Dabas, Ferencvárosi TC II, Hódmezővásárhelyi FC, Iváncsa KSE, Kecskeméti TE II, Majosi SE, Makó FC, Monor, MTK Budapest II, Paksi FC II, Pécsi EAC, Szekszárdi UFC, Szolnoki MÁV FC, Újpest FC II