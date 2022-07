Az eseményen, amelyen a DKKA vezetősége és a teljes felnőt keret részt vett, bemutatták a klub új játékosait, szó esett a közeli és távoli célokról, illetve kiderült, új mezben szerepel majd a Kohász. Hamarosan pedig az új főtámogató kilétére is fény derül.

Az eseményen elsőként Vertig Csaba, a DKKA korábbi ügyvezetője szólt arról, hogy július elsejétől Horváth Tibor vette át szerepkörét és a klub irányítását, miután lejárt a szerződése. Ő továbbra is a csapat mellett marad és mindenben segíti, támogatja Horváth munkáját, mint operatív igazgató. Megköszönte az önkormányzat bizalmát, amit kapott, megtiszteltetés volt számára ez a feladat.

Majd az új ügyvezető következett, aki elsőként megköszönte Vertig Csaba elmúlt másfél évnyi munkáját, aki sokat tett azért, hogy életben tudjon maradni a DKKA.

A DKKA szakmai igazgatója, Bulath Anita is bejelentéssel kezdte felszólalását. A csapat hétfőn a felkészülést új vezetőedzővel, Rapatyi Tamással kezdte meg, akinek munkájába a Dunaferr SE korábbi sokszoros válogatott játékosa, Törő Szabolcs fog besegíteni, aki tovább dolgozik az utánpótlásban is. Visszatér a kapusedző Perger Zsolt, Horváth Tibor erőnléti edzőként tovább dolgozik és Sipos Lajos masszőrrel is megállapodtak a folytatásról.

– Megérkeztek a már korábban bejelentett játékosok, Horváth Petra, Potecznyik Luca, Ana Tomkovic, Arany Rebeka, Oguntoye Viktória, illetve még egy kézilabdázó csatlakozik hozzánk, Lakatos Petra, akit szintén Debrecenből kaptuk kölcsön. A DVSC-vel való jó kapcsolatunk alapján pedig megegyeztünk arról, hogy Kiss Csenge a debreceni akadémián folytatja pályafutását – ismertette a szakmai igazgató, aki egyúttal gratulált Farkas Johannának a klub nevében a junior világbajnokságon szerzett ezüstérméhez.

A Balaton-Felvidéki Kézilabda Akadémiától érkező, a több éven át a veszprémi klubban dolgozó Rapatyi Tamás azzal kezdte székfoglalóját, hogy tősgyökeres helyiként a sportsikereit Dunaújvárosnak köszönheti, ahol többször szerepet vállalt már a férfi és a női vonalon.

– Nagy öröm számomra, hogy újból itt dolgozhatok, remélhetőleg minél sikeresebben. A csapattal most ismerkedünk, de nagyon jó benyomásaim vannak. Egy irányító szemléletű kézilabda játékot szeretnék meghonosítani, ahol nem az események után megyünk, hanem előre gondolkodunk. Az első benyomásom az, ennek nagyon jó a fogadtatása a lányok részéről. Remélem, gyümölcsöző lesz a kapcsolatunk és mindenki ki tudja hozni magából a maximumot – fogalmazott.

Horváth Tibor az utánpótlásról is szót ejtett. Örömmel nyugtázta, hogy az előző szezonban növekedett a gyereklétszámuk. Úgy sikerült a növekedést elérniük, hogy nem ők mentünk a gyerekek után, hanem sorban jelentkeztek. Az ifiket vezető Kovács István távozni fog, pótlásáról természetesen gondoskodni fognak.

Közölte, számos játékost adnak a korosztályos válogatottaknak, ezzel pedig nagyon sokat a magyar kézilabdának. A DKKA-nál kiemelkedő, hogy nagyon sok utánpótláskorú fiatal kap szerepet az NB I-es gárdában is, ami nem minden klubról mondható el. – Nekünk célunk és elsődleges a fiatalok nevelése és játékhoz juttatása, mert nem tudunk versenybe szállni egy Győrrel, Fradival, más élcsapattal. Ám azt gondolom, a magyar női kézilabdát az viszi előre, ha minél több fiatalt tudunk pályára küldeni és lehetőséget adni nekik, mert ez hozza el a kulcsot a felnőtt válogatotthoz. Szerintem van elég hazai tehetség, akinek szerepet kell adni. Ennek része, hogy az utánpótlásunkból Agócs Alexandra és Kecskés Noémi is a felnőtt kerettel edz, de a saját bázisunkról került az NBI-es gárdába Fodor Neszta, vagy Matucza Gabriella is, akik példák lehetnek nem csak Dunaújvárosban, hanem az egész mezőnyben is – részletezte.

Megtudtuk, Rapatyi Tamás szerződése kettő plusz egy esztendőre szól, de az akadémián is szeretnék hasznosítani a tudását, tapasztalatát.

Ami a szeptemberi rajtig szóló menetrendet illeti, addig hat edzőmeccset kötött le a Kohász, de Rapatyi Tamás szeretne legalább még egyet. Augusztus első hetében két találkozóval kezdenek a horvát Podravkával, zárt kapuk mögött. Úgy alakult a program, hogy Dunaújvárosban egy találkozón láthatja a közönség a lányokat, augusztus végén az MTK ellen.



Hosszútávú építkezés, a végén cél a nemzetközi kupaindulás

A Dunaújvárosi Hírlap arról érdeklődött, milyen célokkal és tervekkel vág neki az együttes az új szezonnak. Elsőként Horváth Tibor válaszolt: – Leültünk beszélni erről, de mivel nagyon fiatal a csapat, ezért egy kis türelmet kérek. Részemről többet látok a gárdában, mint az előző szezon helyezése, de várjuk meg a felkészülést.

Rapatyi Tamás erre azt mondta, hosszabb távban gondolkodik a klubvezetéssel, ezért is vállalta el a posztot. – Ennek a munkának eredményéhez idő szükséges. Biztos vagyok benne, emiatt idén lesznek nehézségeink, de ezzel tisztában vagyunk. A már említett szemléletű játék elsajátítása nem megy egyik napról a másikra, ehhez idő és türelem kell. Ez egy folyamatos fejlődés lesz, ami két-három év múlva tud kiforrni. Éppen ezért a szurkolóktól, a várostól, a médiától ebben megértést, türelmet és empátiát kérünk.

