Szemest még kiskorában kezdett el kézilabdázni, a 18 éves játékos anyukája tanácsára került a parkettre.

– Kiskoromban nagyon hiperaktív gyerek voltam, anyukámnak mondták, hogy mivel egyke vagyok, jót tenne nekem egy közösség. Anyukám, mivel régen kézilabdázott, így én is ezt a sportágat kezdtem el. Azt gondolta, hogy passzolna hozzám, végül Sárváron kezdtem el kézilabdázni – emlékezett vissza lapunknak Szemes, majd kitért arra, hogyan került mostani pozíciójába a pályán. – Még a pályafutásom legelején, Sárváron játszottam irányítót, de leginkább a jobbszélső pozíciójában számítottak rám már akkor is.

Sárvár után Ikervárra került a fiatal játékos, amely gárda a Győr egyfajta utánpótlásbázisaként működött akkor.

– Az alapokat nagyon jól megtanították nekünk Sárváron, a csapat és a közösség is nagyon jó volt, szerettem oda járni, ott játszani. Később Ikervárra kerültem az ETO utánpótláscsapatába. Ott is nagyon jól éreztem magam, az edzőm Horváth János volt, aki nagyon jó szakember, még a mai napig is segít, ha kell. Később volt egy kiválasztó Győrben, és végül sikerült bekerülnöm a kiemelt csapatba. Az első évben rögtön országos bajnokok lettünk, jó csapatunk volt, szinte mindent megnyertünk.

A tavalyi szezonban pedig a korosztályos és az NB I/B-s gárda mellett fiatal kora ellenére bemutatkozhatott a Győr felnőtt csapatába is, akkor mindössze 17 éves volt Szemes.

– Az NB I-es bemutatkozás nagyon megtisztelő volt a Győr együttesében, kiskorom óta ez volt az álmom. 17 évesen ez sikerült, nagyon jó érzés – tekintett vissza a kézilabdázó. – Előzőleg néha-néha edzettem a felnőttek között, később több hónapos periódus volt ez. Ekkor csak velük tréningeztem, a saját korosztályomban akkor nem edzettem, illetve a juniorok mérkőzésein játszottam. Az NB1/b-s és az ifjúsági fejlődésemet Pigniczki Krisztina és Ruskó Katalin segítette. Amikor először felkerültem a nagyokhoz, próbáltam beilleszkedni, de szerencsére mindenki nyitott volt felém. Igyekeztem ellesni a dolgokat, tanulni, Ambros Martin mindenben segített, biztattak mindig. Nagyon izgultam az első meccsemen, meg akartam mutatni, hogy megérdemelten vagyok ott.

A tavalyi idényben három elsőosztályú találkozón öt gólt szerzett, 18 NBI/B-s mérkőzésen 76 gólt lőtt, az ifjúsági I. osztályban szintén 18-szor lépett pályára, 82-szer volt eredményes. Jövőre az NB I-ben bizonyíthat Szemes az Alba Fehérvár színeiben.

– Úgy éreztem, hogy a fejlődésem szempontjából a Fehérvár jó választás lenne számomra, rendszeresen az NB I-ben játszhatom majd. Az első évben még a tanulásra is kell koncentrálnom, szeretnék beilleszkedni majd a csapatba, hogy minél előbb összeszokjunk. A középmezőnyt szeretnénk majd elérni, saját szempontomból pedig minél jobb teljesítményt szeretnék nyújtani, és minél többet szeretnék fejlődni a szezon során.

Szemes már javában készül az új idényre, egyelőre még a klub által kiadott egyéni edzésterv szerint folyik a munka, majd július 14-től felmérésekkel, tesztekkel rajtol az Alba felkészülése.