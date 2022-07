Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia mestere öt helyen változtatott a kezdő tizenegyben az első mérkőzéshez képest. Elsősorban a középpályába nyúlt bele, egyúttal stabilabb, határozottabb játékot várt az övéitől, és persze gólt, mert ahhoz bár közel voltak Guimaraesben, mégsem tudtak betalálni. Ebben, a kapuban továbbra is Varela igyekezett megakadályozni a felcsútiakat, de a portugálok keretébe a fiatal magyar hálóőr, Bencze Antal is bekerült. Az első félidőben a PAFC győzelmi reményei joggal éltek, több veszélyes támadást is vezetett a Puskás. Pontrúgásból és akció­ból is többször betekerték a tizenhatosra a labdát. Zahedi keményen belőtt passza is jó helyre érkezett, csak érkező nem volt a célterületen, Favorov pedig senkitől sem zavartatva fejelt főlé. A nagyobbik baj csőstül jött, ugyanis két kulcsemberét is elvesztette a PAFC! A 20. percben Nagy Zsolt, a félidő hajrájában Szolnoki Roland szenvedett súlyosnak tűnő sérülést. A portugálok mindeközben higgadtan védekeztek – kapusuk egyszer az ötösön cselezte ki Zahedit – és hébe-hóba ziccert is kialakítottak. Szerencsére kevésbé vették komolyan a helyzetkihasználást, mint az odavágón.