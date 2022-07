Az egykori kőkemény bekk három esztendeje akasztotta szögre a hokibotot, ám azóta kis túlzással a nap huszonnégy óráját a jégen tölti, és neveli a jövő hokis nemzedékét.

– A Hatvani Gigászok csapatában 102, a Hatvani Szent István Sportiskolában 180, míg a Gödöllői Muskétások gárdájában 70 fiatallal foglalkozom. Ez a három klub kéz a kézben összedolgozik. A Szent István Sportiskola lényegében olyan, mint egy felnőtt csapatnak a farmcsapata, ők adják meg az alapot. A Hatvani Gigászok együttesében U25-ös korosztályig vannak lányok, akik másodszor lettek U25 B-s bajnokok, a fiúk pedig U18-ig vannak nálunk, de nem is lehetnének feljebb, hiszen az egyesületnek még nincs olyan komoly múltja. Ez számomra, számunkra nagyon fontos, mert vannak klubok, ahol nagyon nehezen jön össze a létszám a korosztályokban, vagy egyáltalán nincs is U18-as csapatuk. Az összes játékos szinte saját nevelésű, nem jöttek kívülről igazolások, és erre nagyon büszkék vagyunk – tudtuk meg a szakembertől, akinek a munkásságát Terstyánszky Ödön Díjjal ismerte el tavaly a Fejér Megyei Közgyűlés.

Orbán Attila a Fehérvár AV 19 színeiben háromszoros magyar bajnok, részt vett a 2012-es krakkói világbajnokságon, ahol feljutottak az „A” csoportba. Az általa kidolgozott részletes koncepció mellett munkálkodik állomáshelyein.

– A legfőbb célunk az volt eddig, hogy az U25-ös korosztályban bajnokok legyünk a lányoknál. Emellett a gyerekeknek lehetőséget akartunk adni, hogy ne kelljen eligazolniuk, és helyben teljesedjenek ki. Ettől függetlenül örömmel tölt el, hogyha játékosaink akadémiára mennek Miskolcra, és nálunk erősebb klubokhoz kerülnek. Jelenleg három jégpálya projektünk van. Az egyik Gödöllőn, ezen kívül Hatvanban szabványméretű pálya van az iskolában és a testnevelés órán jégkorongot tanulnak a diákok. Természetesen nem erőltetjük rá a gyerekekre a hokit, mert emellett még több sportágat is kipróbálhatnak. Folyamatban van a nagy pálya építése is Hatvanban, ahol hosszú távú tervünk, hogy egy felnőtt amatőr csapatot is idővel indítsunk. Mindhárom klubnál aktívan dolgozom, Gödöllőn szakmai tanácsadó és edző vagyok, segítek a gyerekek képzésében. A Hatvani Gigászoknál vezetőedzőként dolgozom, míg a Szent István Sportiskolában szakmai vezetőként, mondhatni minden pozíciót betöltők, ami a hokin belül elvégezhető. Az első évben voltam pedagógus is, mindenképpen akartam egy évet, hogy beleássam magam ebbe is, tisztában akartam lenni a gyerekek nevelésével, jobban bele szerettem volna látni a rendszerbe – hangsúlyozta Orbán.

Majd egy évig pedagógus-asszisztensként „üzemelt”, és ez elég kemény időszak volt számára, mert reggel fél nyolctól fél négyig az iskolában órákat tartott, és utána még edzéseket vezényelt az idősebb korosztályoknak. A legkisebbektől az U25-ig minden évjárattal dolgozott.

– Ez az én saját döntésem volt, mert minden korosztállyal meg szerettem volna ismerkedni. Emellett elkezdtem a magán, illetve az egyéni képzést is. Járnak hozzám egyaránt a lányok és fiúk, kicsik és nagyok már négyéves kortól. A profiktól az amatőrökig mindenkivel foglalkozom, posztoktól függetlenül, és van nálam kapusképzés, amelynél kapusedzők segítenek be. Edzőtáborokat is tartok kis és nagy csoportban Egy brandet alakítottam ki icehockeypro57 néven, ott vagyok az összes közösségi médiában. Az egyéni képzéseknél pedig a legkisebb, legapróbb momentumokra is odafigyelek, mert csapatnak tartott edzéseken nem nagyon van arra idő, hogy felépítsünk az alapoktól egy játékost ilyen szinten, ezért mondom mindig, hogy az apróságokból lesznek a nagy dolgok! – tette hozzá.

Nem panaszkodhat, mert sokan járnak hozzá, folyamatosan keresik. Vannak olyan játékosok, akik külföldön játszanak, a nyáron hazatértek, és be van építve az edzés programjukba, a felkészülésükbe, hogy vele dolgozzanak.

– Tartok jeges és száraz edzéseket, ezeken belül többfunkciós edzéseket, valamint elméleti oktatásokat. Leginkább kis létszámmal szeretek dolgozni. Hatvanon kívül a fővárosban is lehet jönni a foglalkozásaimra, de kimegyek házhoz is, mert vannak olyan játékosok, akiknek a garázsában több funkciós edzést is lehet elvégezni. Van olyan srác, akivel egész nap együtt vagyok, estig foglalkozom vele. Ez eléggé egyedi manapság Magyarországon. Amennyiben szükséges étrendet készítek a játékos számára. Abban hiszek, hogy folyamatosan tanulni kell! Már játékoskoromban állandóan képeztem magam, és ezt teszem most is. Közgazdászként diplomáztam, jelenleg a mesterképzésem végzem, és ahogy egyre többet tanulok, rájövök arra, hogy még mindig tanulnom kell. Állandóan mondom a gyerekeknek, hogy higgyenek abban, a sport mellett bőven belefér a tanulás és az iskola, ráadásul segít folyamatosan karban tartani az agyat.