A piros-kékek már korábban is próbálták megszerezni a Vardar Skopje akadémiáján nevelkedő, és elsősorban belső védőként bevethető 193 centiméter magas, hórihorgas játékost, de előny, hogy a védekező középpályás poszton is jól érzi magát. Nem csak a kaput érzi, védőpárbajai közel hetven megnyerte, és a fejpárbajokban is jó. Így korántsem véletlen, hogy a Mol Fehérvár FC sportigazgatója Sallói István – aki jól ismerte még előző munkahelyéről, Zalaegerszegről – igencsak szorgalmazta a leigazolását.

- Semmiképpen sem tartom magam „régi típusú” védőnek, aki csak védekezik és elrúgja a labdákat. Fontosnak tartom, hogy sokat használjam az agyamat játék közben, ha pedig nálam van a labda, igyekszem mindig megjátszani azt. Nem ijedek meg, ha a támadásokba is be kell kapcsolódnom, igazából akkor érzem jól magam a pályán, amikor nálam van a labda. – fogalmazott csapata honlapján.

Nem vitás sokat jelent, hogy már egy éve Magyarországra érkezett, és a ZTE együttesében pallérozódott, ráadásul a kék-fehérek alapemberévé is vált rövid idő alatt.

- Természetesen előny számomra, hogy ugyanebben a bajnokságban játszottam az előző szezonban, ismerem a csapatokat és a játékosokat, főleg a csatárokat. Remélem, ez is segít majd, hogy jól teljesítsek. A Vidi ellen egy jó és egy rossz emlékű mérkőzést játszottam az elmúlt idényben: idegenben 3-0-ra kikaptunk, hazai pályán viszont 2-0-ra nyerni tudtunk, ami a bajnokság egyik legerősebb csapata ellen nagy fegyvertény volt.

A Vardar Szkopjéval észak-macedón bajnoki címet nyert, viszont a legutóbbi idényben 33-ból 31 összecsapáson erősítette a már említett zalai alakulatot, és ez volt talán karrierje eddigi legjobb szezonja.

- Nem is lehet kérdés, hogy a legjobb szezonomat tudhatom magam mögött. Sok meccset játszottam, mindössze kettőt hagytam ki sárga lapos eltiltás miatt, jól is ment a játék, szereztem négy gólt, így számomra kiváló szezon volt az előző. Ezen kívül a ZTE-vel összességében csapatszinten is egy sikeres évet zártunk, bár az idény vége nem úgy sikerült, ahogy elképzeltük.

Mivel az északmacedón pontvadászatban 43 összecsapáson lépett pályára érzékelte a különbséget, és ebben a magyar bajnokság előrébb jár.

- A magyar bajnokság három-négyszer erősebb, mint az északmacedón. Egyértelműen sokkal jobban a stadionok, edzőpályák és általánosságban a körülmények, nagyobb a médiaérdeklődés, és a legfontosabb különbség, hogy sokkal jobb hazai és külföldi játékosok játszanak az NB I-ben.

Karrierje szempontjából döntő jelentőséggel bír, hogy júniusban, a Nemzetek Ligája sorozatában bemutatkozhatott hazája felnőtt válogatottjában. Ezt megelőzően hét alkalommal játszott a macedón utánpótlás-válogatottban, és az U21-es csapat tagjaként részt vett az U21-es Európa-bajnokság selejtezőin.

- Mint a legtöbb játékosnak, nekem az az volt az álmom, hogy bemutatkozhassak a nemzeti csapatban, így nagyon boldog voltam, amikor sikerült, előtte 8-9 hónapot vártam arra, hogy megkapjam az esélyt a bizonyításra. Megpróbáltam kiélvezni azokat a pillanatokat, és mivel mindkét meccset megnyertük, amikor pályára léptem, teljes lehetett a boldogságom, ezen az úton szeretném folytatni a válogatottban is. - mondta a játékos, akinek az olasz válogatott és a Juventus hátvédje, Leonardo Bonucci a példaképe.

- Nagyon tetszik a játéka, okos, intelligens, a posztomon példa előttem. - tette hozzá.