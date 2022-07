A portugál Vitória Guimaraes 3-0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen az Európa Konferencia-liga második selejtezőfordulójának első mérkőzésen. A második félidőben a PAFC két gólos hátrányban helyzetek sorát hagyta ki, viszont beszedte a harmadik gólt is.

Meglehetősen komoly viharok dúltak a Vitória Guimaraesnél, de a kilenc nappal a mérkőzés előtt történt edzőváltás ellenére is jól tudtuk, hogy nagyon nehéz feladat vár a Puskás Akadémiára. Annál is inkább, mert komoly nemzetközi tapasztalattal bír a házigazda: az utóbbi öt évben kétszer is megjárta a csoportkört az Európa-ligában. Ami az emlékeket illeti, a felcsútiak szomorú apropó kapcsán hajtottak fejet a Vitória stadionjában: a 2004-ben mérkőzés közben elhunyt Fehér Miklósra emlékeztek a derbi előtt. A néhai futballista július 20-án lett volna 43 éves…

Visszatérve a viharokhoz, nem hatotta meg a portugál csapatot a változás, és mindjárt a 4. percben besózta a labdát a PAFC kapujába. Egy jobb oldali beadást az ötös bal sarka elől középre fejelt ­Almeida, a Tottenham akadémiáján nevelkedő Rúben Lameiras pedig védhetetlenül lőtt Markek Tamás hálójába, 1-0. Egyébként nem ez volt a játéknap leggyorsabb találata, a Levszki Szófia (soraiban a Vidi egykori középpályásával Georgi Milanovval már az első percben betalált otthon a PAOK ellen).

Kellett egy kis idő, míg felvette a ritmust a Puskás Akadémia, de amint ez megtörtént helyzetbe is került! A 17. percben a nyáron érkező gambiai, Lamin Colley, Yoel van Nieff remek passzát lőtte kissé gyengén.

Nem meglepő, hogy a ha­zaiak letámadtak, és gyorsan futballoztak, ennek volt iskolapéldája, amikor a 29. percben Almeida szerelt a félpályán, majd elszaladt a tizenhatos előteréig, és tüzelt, Markek ütötte fölé a léc alá tartó löketet. A portugál együttes technikás, gyors futballja kezdett megint góllá érni.

Viszont villant a PAFC! Sőt gólt lőtt! De sajnos lesállásból. Egy remek bal oldali támadás után Kiss Tamás lőtt a hálóba, hiába.

A másik oldalon viszont esett gól – megint. Lesről szó sem lehetett, ugyanis a 32. percben a tavaly a görög ­Olympiakoszból érkező Tiago Silva 22 méterről nagyon eltalálta a labdát, és felvarrta a jobb felső sarokba, 2-0.

Kis híján rögtön jött a válasz, Luciano Slagveer majdnem a hálóba emelt az ötös jobb sarkáról. A mozdulatba sajnos belesérült a holland, le is kellett cserélni, Skribek Alen érkezett a helyére.

Rögtön a szünet után egy másik, jobb arcát mutatta a Puskás Akadémia! Attraktív támadójátékkkal, letámadással igyekezett operálni Hornyák Zsolt együttese. Ebben az egyik kulcs Shahab Zahedi volt. Beküldése jó húzás volt, ugyanis az iráni támadó a 47. percben elcsípett egy könnyelmű átadást a félpályánál, majd a labdával a kapuig sprintelt, de a rövid oldalon védő hálóőrbe lőtte a labdát. Nem sokkal később újabb ziccert hoztak össze a vendégek, Kiss Tamás adta remekül középre az alapvonalról a labdát, kár hogy nem volt érkező ott ahova a labda gurult... Alexandru Baluta felperdülő lövését a léc alól kikaparta a hazai kapus, majd megint Zahedi következett, aki ezúttal a tizenhatoson belül szerzett labdát, ezúttal mellé lőtt.

A másik oldalon is egy friss erő hozott új színt a játékba. A szünet után megélénkülő Puskást lehűtendő, becserélése után kevesebb, mint egy perccel Anderson Silva kapott remek kiugratást, és első labdaérintéséből az ötös bal sarkáról mattolta Markeket, 3-0.

A Puskás Akadémia nem ment a szomszédba keménységért, örülhettünk, hogy Patrizio Stronati könyöklésért csak sárga lapot kapott. „Áldozatát” Tiago Silvát jókora monoklival le is kellett cserélni.

A továbbjutás szempontjából legalább egy gólt be kellett volna tuszkolni Guimaraesben, erre Spandler Csabának is megvolt a lehetősége, a hátvéd Urblík József beadását fejelte mellé pár méterről.

Közhely, de igaz, helyzetekkel nem lehet versenyképesnek lenni, ha legalább egy ziccert értékesített volna a Puskás Akadémia több esélye maradt volna a visszavágóra.

Érvényesült a papírforma, nehéz helyzetben készülhet a PAFC a jövő heti felcsúti revansra.



Európa Konferencia-liga

2.selejtezőkör, első mérkőzés

Vitória Guimaraes (portugál) -Puskás Akadémia

Gól: Lameiras (4.), T. Silva (39), Anderson Silva (65.)