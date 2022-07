Az egyiptomi Alexandriában a 69 fős mezőny kedden a selejtezővel kezdett, onnan 36-an léptek tovább. Ezt követte a szerdai körvívás, melynek eredményét magukkal vitték a versenyzők az elődöntőbe, és a továbbjutók a döntőben is ezzel a pontszámmal kezdenek. A csütörtök délutáni-esti elődöntőben két 18-as csoportban zajlottak a küzdelmek, a szombati döntőbe csoportonként az első hét közvetlenül, további négy öttusázó pedig pontszáma alapján jutott be.

A B-csoportban Demeter Bence a hatodik-nyolcadik pozícióból várta a csütörtöki folytatást, miután 20 győzelme mellé 15 vereséget szedett össze. Úszásban ötödik lett 2:03.22-vel, és összesítésben negyedik volt a lövészetes futás előtt, végül szoros befutóban ötödikként zárta a napot.

A Volán Fehérvár világklasszisa mellett Bőhm Csaba, Szép Balázs, és Bereczki Richárd is döntős.