Ahogy már az előző években is megszokhattuk, július közepén elindul a munka a Verseci úton, és ahogy mondani szokták, alaposan „belecsapnak a lányok a lecsóba”! Nincsenek irigylésre méltó helyzetben, hiszen, mint Józsa Krisztián vezetőedzőtől megtudtuk, kőkemény melóra számíthatnak az elkövetkezendő hetekben, napokban.

– Csütörtöktől elkezdtük a felkészülést, de a lányok már három hete külön edzésprogram szerint dolgoznak. Mindenki jó állapotban tért vissza, hét és fél nagyon kemény hét vár rájuk. Tavaly azt mondtuk, hogy milyen fiatal csapatunk van, erre az évre még jobban fiatalítottunk. Ez a klub filozófiája, azaz a fiatal játékosokat beépítve harcoljunk az NB I-ben. Nem véletlen, hogy örömmel jönnek hozzánk a fiatalok, fontosnak tartom azt, hogy a saját utánpótlásunkból négy játékos – Tolnai Laura, Bojtos Bea, Sulyok Réka, Dubán Nikolett – már teljes értékű tagja lett a csapatnak. Kilenc felkészülési mérkőzés vár a lányokra, amelybe beékelődik egy békéscsabai és egy craiovai nemzetközi torna, ahol erős csapatokkal – Vilcea, Craiova, Rapid Bukarest – fogunk találkozni. Teljesen reális elvárás a vezetőség részéről, hogy az idén szintet lépjünk, legyünk a középmezőny meghatározó tagjai, hiszen azokat a lépcsőfokokat, amelyeket tavaly megléptünk, idén megerősödve tudjuk venni és minden adott ahhoz, hogy jó szezont fussunk – hangsúlyozta a vezetőedző, aki továbbra is dirigálja a gárdát.

A klub szezont nyitó sajtótájékoztatóján Balássi Imre klubelnök kiemelte, hogy szeretnének az egyesület tradíciójához méltón szerepelni. Nem véletlenül jegyezte meg, hiszen az Alba azon kevés csapatok közé sorolható, amelyek 31 éve töretlenül az NB I-ben szerepelnek.

Megismerhettük az új igazolásokat is. Hárman érkeztek a nyár folyamán a távozók – Bardi Fruzsina, Töpner Alexandra, Domokos Dalma - helyére. Katarina Stosic legutóbb a Szombathelyi KKA színeiben szerepelt, míg a 19 esztendős jobbszélső Bruna Zrnic a Buducnost Podgoricától érkezett, horvát junior válogatott, és a legutóbbi Eb-n az All Star csapatba is beválasztották. Szintén a jobbszélen számítanak az utóbbi öt évben az Győri Audi ETO KC utánpótlásában nevelkedett 18. évében járó Szemes Szonjára. Ő az NB I/B-ben és az ifiben tavaly 174 gólt ért el.