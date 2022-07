2021. július 10-én a First Fiel­den találkozott a legutóbbi bajnoki döntőben a két együttes, és akkor a Farkasok diadalmaskodtak, miután 18-7-re győztek a Koronázók otthonában. Dupla bánat: elbukott bajnoki arany, ráadásul itthon.

Mi kell ennél több ahhoz, hogy a Fehérvár Enthroners komolyan vegye a revansot a sportág fővárosi jeles képviselője ellen. Azóta persze sok minden kárpótolta a First Field csapatát: az idei alapszakaszt hiba nélkül vették, kétszer is legyőzték a Budapest Wolves csapatát (itthon 47-18-ra, idegenben 33-13-ra). Nemzetközi színtéren pedig komoly sikert értek el, miután tagjaivá fogadta őket a legelitebb nemzetközi szuperliga.

Persze mindez mit sem ér idén nyáron, ha nem lesz meg a bajnoki trófea! Jamie Hill vezetőedző csapata revansért kiált!

– Tavaly is veretlenül jutottunk be a döntőbe, magabiztos teljesítménnyel, majd a Wolves kiénekelte a sajtot a szánkból. Most szeretnénk nyilván ezt elkerülni. Jesse távozásával természetesen bele kellett nyúlnunk a támadójátékba, és Jeremy Parker lett az új koordinátor. Azonban Chris is most már jobban kiveszi a részét a playhívásokból. Jelentős visszaesés ugye nem volt, hiszen tartjuk a 35 pontos átlagunkat, és szeretnénk, ha ez a döntőben is megmaradna – mondta Hanó Péter, a Fehérvár Enthroners edzője.

Kiélezett meccs lesz, az biztos, erre számít Chris Merchant, a Fehérvár Enthroners irányítója is, aki extra motivációval várja a finálét, mert a tribünön ott ül majd Jim Tonsula az NFL-ben szereplő San Francisco 49ers egykori vezetőedzője is.

– Magyarországon ez az első döntőm, de szerencsére korábban más bajnokságok fináléit is megjártam már. A csapat készen áll, megcsináltuk a házi feladatunkat és megnéztük a videókat az ellenfélről. Egy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok egy kiváló környezetben. Ráadásul izgatott vagyok, hogy Tomsula edző előtt léphetek pályára.

A Fehérvár Enthroners–Budapest Wolves XVI. Veolia Hungarian Bowl finálé július 16-án, szombaton 18 órakor kezdődik a budapesti Új Hidegkuti Nándor Stadionban.