Németh Bálint csak időlegesen vezette a móri gárdát, vállalását teljesítette, hiszen bajnokcsapat edzőjeként hagyta el a kispadot. A rutinos és sokat látott Csucsánszky Zoltán eddig a Veszprém megyei I. osztályú bajnokságban vitézkedő Balatonfűzfő mestere volt, ám nem véletlen, hogy engedett a móriak hívó szavának, hiszen már megfordult itt, és ezer szállal kötődik a csapathoz.

– Örömmel vállaltam a munkát, nem ismeretlen a közeg, de azért más, mint korábban. Nemcsak a csapat, hanem az én számomra is új kihívás lesz az NB III. Június 25-én kezdtük a munkát, az NB III. minősége és színvonala az utóbbi időben óriási változáson ment keresztül, és nekünk is ehhez kellene igazodni. Az első hét ráhangoló edzésekkel telt, majd a Sárosddal játszottuk az első edzőmeccset (5-2). A második héttől teljes intenzitással dolgozunk, közben szerdán a Mol Fehérvár II., szombaton pedig a KTE II. lesz az ellenfelünk – tudtuk meg a szakembertől.

Még nem alakult ki a végleges keret, azok a meghatározó játékosok, akik kivívták az aranyérmet, a csapatnál maradtak, de érkezők is lesznek,

– Kötelező lesz 2004-es születésű játékost pályára küldeni, ezért 2-3 fiatalra szükség lesz, és szeretnénk olyanokat is hozni, akik rutinosak, motiváltak és a csapat segítségére lehetnek.