A 20 esztendős Balázs Bálint a 2021/2022-es idény előtt Dunaújvárosból igazolt Székesfehérvárra, ahol az NB I-ben 19, minden sorozatot figyelembe véve pedig 34 találkozón lépett pályára, és nemcsak az Extraligába jutó csapatnak, hanem az U21-es korosztály első osztályában diadalmaskodónak is tagja volt.

- Nagyon örültem annak, hogy sikerült megnyerni az NB I-et és az U21-et is, hiszen ez volt az utolsó évem az utánpótlásban. Úgy érzem, idén sokat fejlődtem, ahogy a csapat is, de jövőre még többet szeretnék – ezt mondhatom mindenki nevében. Várom a közös munkát az új játékosokkal, és azt is, hogy megmutassuk magunkat az Extraligában – fogalmazott a szélső ütő.

A felnőtt és az U21-es csapattal is aranyérmet szerző, saját nevelésű 19 éves Szentesi Bálint, aki az ÉDRA-MÁV Előre Fehérvár játékosaként korábban az U17-es, az U18-as és az U19-es válogatottban is pályára lépett, míg a MÁV Előre SC-Foxconn felnőtt NB I-es csapatában már a 2019/2020-as idényben bemutatkozott. Összesen 65 mérkőzésen lépett pályára az előző szezonban.

- Örülök, hogy továbbra is Székesfehérváron röplabdázhatok, hiszen itt kezdtem el sportolni és 19 éves korom ellenére a negyedik szezonomat kezdhetem meg, de ebben az évben már az Extraligában! A fehérvári röplabda szempontjából egy történelmi szezont zártunk. Csodálatos volt részese lenni annak, hogy a legmagasabb osztályba juthattunk. Célom a következendő szezonra, hogy minél több játéklehetőséghez jussak, és egy olyan mentális stabilitást fejlesszek ki, amely a posztomon elengedhetetlen. Nagyon elszánt vagyok az elkövetkezendő időszakkal kapcsolatban, és mindent meg fogok tenni azért, hogy napról napra bizonyítsak, hogy igenis ide való vagyok – a liberó.

A korábban a Kaposvárral Extraligás bajnoki címet és Magyar Kupa-ezüstöt szerző 24 éves center, Kulcsár Adrián is marad a MÁV Előre SC-Foxconn játékosa, és a harmadik idényét kezdi meg Dávid Zoltán irányításával.

- Nagyon megszerettem a csapatot az elmúlt években és úgy érzem, ez egy összeszokott gárda. Remélem, mint az idei, úgy a következő szezonban elvártaknak is meg tudunk felelni és megmutatni, mire képes a mi egységes csapatunk az Extraligában. Erősödik a csapatunk és személyes véleményem szerint egy erős ellenfélnek fogunk bizonyulni az Extraligában – hangsúlyozta a center.

A 22 éves, ugyancsak saját nevelésű, fehérvári születésű Takács Milán ugyancsak a kék-fehéreket választotta.

- Nagyon nehezen indultunk, de tetszik ahová elértünk és szerintem ez csak egyre jobb lesz. A következőkben, mint eddig is, azon leszek, hogy minél többet tegyek hozzá a csapat sikeréhez – tette hozzá a liberó.