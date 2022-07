Az elmúlt szezon borzalmasan alakult a Vidi számára, hiszen a bajnokság közepén nagy vereséghullámba került a gárda,majd Michael Boris vezetőedző érkezésével ugyan a játék javult, de az eredmények nem igazán jöttek. Majd egy Gyirmót elleni idegenbeli győzelem áttörte a falakat és a piros-kékek egy nagy hajrával végül odaértek az európai kupaporondot jelentő negyedik helyre. A nyáron a vezetőség bizalmat szavazott a német edzőnek, Michael Boris pedig így egy teljes felkészülést levezényelhetett a némileg átalakult keretnek. A három felkészülési mérkőzésből csak egyet nyert meg a Vidi, de a játék képe folyamatosan javult, a Galatasaray elleni találkozó reménykeltő volt.



– Hathetes felkészülés után következik az első tétmérkőzésünk. Az első három hétben az erőnlét került az előtérbe, a válogatott játékosok ez mellett azért még több pihenést kaptak. Az osztrák edzőtáborban már az egész keret ott volt, azonban a nemzeti csapatok labdarúgói itt is még másfajta munkát végeztek az elején, de ott voltak velünk. Sokat dolgoztunk a taktikánkon, egy játékost sajnos elveszítettünk, Alef hosszabb időre kidőlt. Nem csak taktikailag fejlődtünk, hanem a csapatszellemben is, ezen is dolgoztunk az elmúlt hetekben – mondta Michael Boris a Gabala elleni találkozót felvezető sajtótájékoztatón. – Készen állunk a csütörtöki találkozóra, megtekintettük az ellenfelük mérkőzéseit, láttuk, hogy fizikálisan erős, jól felkészített csapatról van szó, pontrúgásaik veszélyesek.



Fiola Attila is az egyike volt azon játékosoknak, akik válogatottbeli kötelezettségek miatt később csatlakoztak a kerethez, de már Ausztriában ott volt a védő, aki időközben 2024-ig elkötelezte magát Fehérvárra. A következő szezonban pedig csapatkapitányként vezetheti ki a zöld gyepre játékostársait.



– Idén a felkészülésünk hosszabb ideig tartott, a szakmai stábnak is több ideje volt arra, hogy minden labdarúgót megismerjenek, hiszen érkeztek új játékosok is a keretbe. A felkészülési mérkőzéseink jól sikerültek, az utolsó meccsen pedig nem csak az eredmény, hanem a mutatott játék is rendben volt a Galatasaray ellen. Bízom benne, hogy a Gabala SC ellen hasonlóan jól fogunk szerepelni – nyilatkozta Fiola, majd kitért a megtisztelő „tisztségére” is. –Megtiszteltetés a Fehérvár csapatkapitányának lenni. Tartottunk egy szavazást, megtisztelő, hogy a csapat és a szakma stáb engem szavazott meg. Megpróbálok felfejlődni a feladathoz, azt gondolom, hogy a csapat is napról napra egyre jobb lesz, egységesek vagyunk.



A Gabala elleni találkozó 19 órakor kezdődik majd, a klub 17.30-tól ismét több színes programmal várja a szurkolókat.