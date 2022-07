KÖZÉP CSOPORT

2022. július 31. 17:30

Szekszárdi UFC (14.) – Iváncsa KSE (7.)

Az Iváncsa gárdájában több új játékossal vág neki az idényben, míg a gólzsák Balogh László Móron, Molnár Tibor Ausztriában, Kozma Richárd a Bp. Honvédnál folytatja. A főpróbájuk jól sikerült, 3-2-re legyőzték az ETO Akadémia csapatát, így bizakodva tekinthetnek a szekszárdi kirándulás elé. Itt októberben nem született találat, míg a visszavágót már magabiztos 4-2-es győzelemmel zárták a piros-fehérek Suszter László kettő, Kozma, és Aradi Csaba góljainak köszönhetően.

Dunaújváros FC (3.) – Paksi FC II. (6.)

Az új szakvezető, Horváth Ferenc irányításával merész tervekkel készülnek az újvárosiak az idénynyitóra, nem titkoltan az NB II-be jutást célozta meg a vezetőség, és erre a játékosállomány alkalmas lehet. Az utóbbbi hetekben alaposan belerősítettek ezen a téren, hiszen megérkezett hozzájuk a rendkívül rutinos hálóőr, Hegedűs Lajos, és a Budapest Honvéd FC csapatából Irimiás Gergő, akinek NB II-es tapasztalata is van, mivel szerepelt az Ajka FC együttesében is.

Hazai pályán május első vasárnapján Szepessy Róbert és Petró Balázs találataira nem tudtak válaszolni a vendégek, míg a két gárda paksi találkozóján nem született gól. A DFC utolsó két felkészülési meccsét is lejátszotta a héten, a Móri SE ellen 5-0-ra nyertek, a Főnix FC-vel 1-1-et játszott a két különböző összetételű csapat. Ellenfelüknél teljes generációváltás történt, jobbára 2005-2006-os születésű ifjakkal léphetnek pályára.

NYUGATI CSOPORT

2022. július 31. 11:00

MOL Fehérvár FC II. (11.) – Gyirmót FC Győr II. (16.)

Új szakvezető, a piros-kékek 2006-os Magyar Kupában győztes csapatának tagja, Györök Tamás vette át a karmesteri pálcát Győrbe „igazolt” Szalai Tamástól. Igen sok reményteljes fiatalból kell összegyúrnia egy ütőképes csapatot, de azt már korábban elárulta, hogy labdabirtokláson alapuló dinamikus, gólra törő játékot szeretne viszontlátni a játékosaitól. Lenne elszámolnivalója a Vidi II.-nek a gyirmótiakkal, hiszen tavaly kétszer kikaptak tőlük, Fehérváron 3-1-re nyertek a sárga-kékek, Gyirmóton márciusban a vereség még fájóbb volt, mivel ott 6-2 lett a vége.

2022. július 31. 17:00

Csornai SE (-) – Puskás Akadémia FC II. (16.)

A Győr-Moson-Sopron megyei I. osztályú pontvadászat bajnoka öt évvel ezelőtt esett ki az NB III Nyugati csoportjából, méghozzá úgy, hogy mindössze egy pontot kellett volna gyűjtenie a bennmaradáshoz. A Puskás Akadémia FC II. abban az idényben nem is tudta őket legyőzni, mindkét összecsapásuk pontosztozkodással ért véget (2-2, 1-1). A PAFC II., ahogy már megszokhattuk, évről-évre lényegében új összetételű kerettel indul, több, mint egy kezdőcsapatra való játékos lépett magasabb szintre. Ugyanennyi új arc is van, így aztán nem véletlen, hogy Korodi Kevin, Kern Martin, valamint több kárpátaljai labdarúgó is bizonyítani akar immár a felnőttek közt. Négyhetes felkészülés után vannak, és győzelemmel szeretnének indítani.

2022. július 31. 18:00

Bicskei TC (6.) – Móri SE (-)

Régi ismerősök egymás közöt... Megyei rangadóval indul az idény. A Móri SE tíz évvel ezelőtt játszott utoljára az NB III-ban, a Bakony csoportból való kiesésük után az új vezetőedző, Csucsánszky Zoltán irányításával abban bíznak, hogy meg tudnak ragadni a harmadik vonalban. Nem lesz könnyű dolguk Bicskén, bár a házigazdák főpróbája a BFC Siófok ellen nem sikerült (1-5), ám az NB III-as rutin inkább mellettük szól ezen a mérkőzésen. Az is kiütközött, hogy a bicskei védelem még mindig nincs kellőképpen összeszokott, rajtra kész állapotban, így talán ennek a csapatrésznek az összeállítása okozhatja talán a legtöbb fejfájást Csordás Csaba szakmai igazgató számára a bajnoki rajt előtt.

A Móri SE együttesének nagy erőssége lehet Balogh László. aki ezt megelőzően nyolc idényen keresztül erősítette az Iváncsa KSE csapatát, és lényegében kibérelte a házi gólkirályi címet. Csak az utóbbi hat év termését nézve közel kétszáz gól fűződik a nevéhez.

A megyei bajnokságban a 2018/2019-es évben találkoztak a felek legutoljára, és igazán szoros meccseket játszottak. Móron 2-2 lett a végeredmény, Bicskén pedig 4-3-as hazai siker alapozta meg a későbbi bajnoki elsőséget.