A húsz éves, 192 centiméterre nőtt irányító 2017 nyarán került a Tisza-partjáról a koronázóvárosba. Előzőleg nem csak Szeged korosztályos együtteseiben, a válogatottakban is meghatározónak számított.

- Fehérváron kezdtem a középiskolát, gimnazista lettem, a korosztályos válogatott akkori szakvezetője, Góbi Henrik az egyik kiválasztó táborban jelezte, érdemes lenne Fehérvárra igazolnom. Többször voltam próbajátékon a Gáz utcában, megfeleltem, tanulmányi szerződést kötöttem a kék-fehérekkel. Az anyaegyesületem a Szeged is élvonalbeli volt, de úgy gondoltam, érdemes elfogadnom a Fejér megyeiek ajánlatát, amit nem is bántam meg.

Kass Balázs a labdával az Alba-KTE bajnoki mérkőzésen, a Gáz utcai csarnokban

Forrás: Alba Fehérvár

Nyolc évesen kezdett kosárlabdázni, előzőleg focizott, vívott, úszott és karatézott is, egyikben sem volt ügyetlen. „Otthon, a kertben volt egy kisebb palánk, ott dobáltam, gyakran csatlakozott a testvérem is. Ő két évvel idősebb nálam, szintén kosárlabdázik, az NB I/B-ben szereplő Hódmezővásárhely csapatát erősíti. Az én pályafutásom jobban alakult, az Albánál már az első évemben szóhoz jutottam az U16-os és U18-as csapatban is, az első fellépésem egy EYBL-torna volt Fehérváron. Az elmúlt években a francia Matthieu Donnard, Pethő Ákos, Peresztegi Nagy Ákos, valamint Góbi Henrik irányította az edzéseimet. A felnőtteknél lassan két éve, 2020 őszén idegenben, Zalaegerszegen mutatkoztam be, Forray Gábor volt a vezetőedző. Az első idényemben hatszor, a nemrég zárult idényben nyolcszor kaptam szerepet, pár pontot sikerült dobnom. Jól éreztem itt magam, azonban több játéklehetőségre vágytam. Sokat fejlődött a dobásom, a védekezésem, valamint agresszivitásban is előreléptem. Volt a szerződésemben egy pont, amiben szerepelt, ha nincs meg egy bizonyos játékperc, illetve a teljesítményindex, a megfelelő VAL-pontszám, kiléphetek az amúgy 2023 nyaráig érvényes szerződésből. Korábbi, fehérvári edzőm, Pethő Ákos jelezte, a fejlődésem szempontjából hasznos lenne a váltás, ugyanis az Alba mindig a dobogóért küzd, a nyírségiek a bennmaradásért, többet leszek majd parketten. Felmerült, hogy kölcsönben kerülök hozzájuk, végül úgy döntöttek végleg megszereznek a keleti határszéliek. Nem kizárt, hogy leszek még az Alba játékosa, azonban most örülök annak, hogy a folytatásban több lehetőségekhez jutok az NB I-ben. Ami biztos, a Nyíregyháza igazol amerikai irányítót, aki mellett biztosan szerepet kapok én is. Fehérváron több, magyar válogatott játékos szerepel ezen a poszton, Pongó Marcell mellé a napokban leigazolták Somogyi Ádámot, valamint a hátvéd, Vojvoda Dávid is jó teljesítményre képes ebben a szerepkörben is.”

Kass jelenleg az U20-as csapattal szerepel Grúziában, B-divíziós Európa-bajnokságon. Fiataljaink két vereséggel kezdtek, kikaptak az írektől és a bolgároktól.