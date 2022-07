Sorrendben huszonegyedszer rendezték az ezúttal Maccabiah 2022 névre hallgató eseményt Izrael nagyvárosaiban, Tel-Avivban, Jeruzsálemben, Netanyán és Haifán. A megnyitó ünnepségre a Teddy Stadionban került sor Jeruzsálemben, a záróra pedig vasárnap, a Haberfeld Stadionban, Rishon Lezion városában. Ezúttal Kádár Béla, testvére, Kádár Lajos, Oláh Brigitta és Kaufer Tamás állt rajthoz, utóbbi a magyar zászlót vitte a nyitóünnepségen. Kádár Béla aranyérmes lett korosztályában, az ötven felettieknél.

- A Maccabi Európai Játékokat legutóbb 2019-ben, Budapesten rendezték, a helyszínek itt évente változnak, a világjátékokat négyévente bonyolítják, elvileg tavaly került volna sor, de a pandémia miatt egy évet csúszott. A magyar fővárosban heten álltunk rajthoz Fehérvárról, én az eredeti tervek szerint nagypályás futballban szerepeltem volna, a csapat edzői posztjára Sallói Istvánt kérték fel, de a szükséges létszám nem jött össze, nem indultunk. Futsalban viszont szerepeltünk, a plusz 35 kategóriában, a testvérem is velem tartott. A negyedik helyen zártunk, Mexikó győzött. Három éve versenyzett a nővérem, Kádár Elvira, a lengyel barátja, Harek Marko, a barátnőm, Oláh Brigitta, valamint Fehérvárról a hosszútávfutó Kaufer Tamás és Berger Tamás – mondja Kádár Béla, aki évtizedek óta futballozik, jelenleg a MÁV Előre játékosa.

A magyar küldöttség bevonul a stadionba a jeruzsálemi nyitóünnepségen, a Teddy Stadionban

Forrás: Róth Tamás

Ezúttal a négy fehérvári futásban állt rajthoz, ugyanis futsalban nem indult magyar együttes, Kádár és társai atlétikában kvalifikálták magukat.

- Több korosztályban rendezték az eseményeket, én és Kaufer Tamás 10 km-en indultunk, Oláh Brigitta és Kádár Lajos 21 km-t, tehát félmaratont teljesített. Megnyertem a kategória küzdelmeit, ami éjszakai futóverseny volt, egy másik rendezvényhez csapták hozzá. Összesen 1017-en indultunk, összesítettben a 188. helyen zártam, ám a Maccabihoz kapcsolódó számításban a kategóriámban megnyertem a küzdelmeket. Kaufer a 60 felettieknél szerepelt, az előkelő harmadik helyen zárt, a 61 éves testvérem is megnyerte a kategóriáját, azonban mivel a triatlonisták versenyét is ide sorolták, összesítésben 4. lett, Oláh Brigi is itt zárt. A női félmaraton első két helyén két amerikai versenyző ért célba, az ő eredményük – egy óra huszonnyolc perc – világszínvonalat jelent.

Az Egyesült Államok érkezett a legnépesebb küldöttséggel a zsidó olimpiára, másfél ezren neveztek, az argentinok nyolcszázan, de sokan jöttek Mexikóból, Kubából, Dél-Afrikából, Lengyelországból, Franciaországból, Németországból, összesen 57 ország küldte el versenyzőit. A magyarok 85 sportolóval képviseltették magukat, valamint 17, hazai kísérő csatlakozott a küldöttséghez.

- Ez a világ harmadik legjelentősebb sporteseménye, tízezer sportolóval, a nyári olimpia és a labdarúgó világbajnokság után. Elképesztő biztonsági intézkedések közepette rendezik, ugyanúgy két hétig tart, mint a nyári, ötkarikás játékok. Most azért is volt különleges a készültség, mert két napon át az amerikai elnök, Joe Biden is megtekintette az eseményeket, Jeruzsálemben megjelent a nyitóünnepségen is, valamint rendszeres vendég volt az izraeli miniszterelnök, Jair Lapid is.

Kádár szerint minden sportoló felkészülten állt rajthoz. Kaufer Tamás egy éve hatalmas csatát vívott, végül leküzdötte a világjárványt, jól sikerült felkészülés nyomán állt rajthoz Izraelben, megtette a magáét Kádár Lajos és Oláh Brigitta is. „Kiváló rendezvény volt, hatalmas élményt jelentett. Jövőre Argentínában rendezik a Maccabi Pánamerikai Játékokat, amire meghívtak bennünket.”