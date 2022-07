A Vidi számára fontos lenne egy jó rajt, hiszen a tavalyi szezon ékes példája volt annak, hogy ha egy csapat hullámvölgybe került, piszok nehéz onnan kikászálódni. A hazai porondon jó körülmények között készülő csapat akkora bajban volt tavasszal, hogy még a kieső zóna is „elérhető” közelségbe került. Szabics Imrét Michael Boris váltotta, ám a német szakemberrel is eleinte nehezen jöttek az eredmények. Egy gyirmóti győzelem aztán meghozta az áttörést, és a piros-kékek elindultak felfelé. A nagy hajrának meglett az eredménye, és bár kellett hozzá a Fradi Magyar Kupa győzelme is, a Fehérvár a negyedik helyével bebiztosította szereplését az EKL-ben.

Hat hetes felkészülés után pedig máris itt az új szezon rajtja. Michael Boris felfrissített kerettel egy teljes felkészülést levezényelhetett a játékosoknak, minden szurkoló kíváncsian várja, a német szakemberre meddig juthat a Vidi mind a nemzetközi színtéren, mind a hazai porondon. A jó rajt fontos lenne, hiszen a jövő heti visszavágóra és a bajnoki rajtra is nyugodtabban készülhetne a gárda.

A hangulatra valószínűleg nem lesz panasz a Mol Aréna Sóstóban, hiszen szerda délelőttig több mint 3500 jegy már gazdára talált. A klub indít szurkolói buszokat is a városba, 17.50-es indulás mellett két útvonalon lehet igénybe venni a szolgáltatást:

1. Köfém ltp. - Zombori út - Budai út (Titeli) - Budai út, Fiskális út - Kisteleki út - Király sor, Géza út - Széna Tér- Fehérvár Áruház - MOL Aréna Sóstó

2. Sajó utca - Sajó utca 102. - Rába utca és Bébic utca kereszteződés - Rába utca és Pityer utca kereszteződés - Száva utca - SZKG - Hosszútemető - Gellért utca - Piac tér 18:15 - MOL Aréna Sóstó.

A szurkolókat rengeteg színes program is várja az Aréna területén. A Teraszon már 16.30-tól, míg a stadionon belül 17.30-tól válogathatnak a szurkolók a különböző programok közül. Többek között lesz ajándékágyúzás Stoplival a mérkőzés szünetében, csocsó, kapuralövés, fotófalak, gyereksarok, valamint Szabó József és Németh János a Vidi Múzeumba várja az érdeklődőket.