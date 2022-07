Fiola Attila 2016 óta eddig 177 tétmérkőzésen lépett pályára a Vidiben, ezeken egy gólt szerzett. 2018-ban alapembere volt a fehérváriak harmadik NB I-es bajnokcsapatának, ugyanebben az évben az Európa-liga csoportkörébe jutott a piros-kékekkel.

2017-ben, 2019-ben és 2020-ban bajnoki ezüstérmet, 2021-ben bronzérmet nyert Fehérváron, a Magyar Kupát 2019-ben hódította el a csapattal, 2021-ben ezüstérmes lett.

- Örülök, hogy a Vidiben folytathatom pályafutásomat, a hetedik szezonomat kezdem a csapatban, így egyértelmű, hogy jól érzem magam itt. A júniusi válogatott mérkőzések óriási élményt jelentettek számomra, ezt követően, egy hosszú szezon végén jól jött a pihenés is. Most viszont újult erővel tértem vissza a csapathoz, és rögtön meg is kezdtem a srácokkal a felkészülést a következő idényre - fogalmazott Fiola Attila a klub honlapján.