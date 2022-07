2020 tavaszán megváltozott az addig megszokott életünk, hiszen kitört a koronavírus-járvány, az élet szinte megállt a sport világával együtt. Aztán lassan újraindult valamilyen szinten minden, de a zártkapus sportrendezvények velünk maradtak. Az oltásoknak hála – bár mindig jön a vírus újabb hulláma – az élet már nem áll meg sehol annyira, mint két évvel ezelőtt. 2022-ben aztán kitört az ukrán-orosz háború, amely a világ COVID által már megtépázott gazdaságára újabb csapást mért. A válság a sport világát is megviseli, elég ránézni az idei átigazolási szezonra, sem külföldön, sem idehaza nem pörög még a piac, mintha mindenki kivárna.

– A koronavírus-járvánnyal érkezett meg a gazdasági válság első hulláma, azt láttuk, hogy 2020 nyarán a klubok már óvatosak voltak az átigazolási piacon. Ha nem jött volna a mostani háború, akkor talán már újra megszokotthoz hasonló lenne a klubok működése – nyilatkozta lapunknak Szabados Gábor, Velencén élő sportközgazdász. – Azonban állandósult a bizonytalan helyzet, nem tudjuk, mi lesz, a piacon mindenki kivár. Mbappé maradt Párizsban, Haalandot megvette a City, ez a két transzfer tartozik valamelyest a kivételek közé idén nyáron, de jól megmutatja a két hír, hogy mely klubok immunisabbak a gazdasági problémákra. Az említett két klub arab tulajdonosi háttérrel bír, őket kevésbé érinti ez a háborús helyzet, a nyersanyagválság. Anno a járvánnyal gazdasági visszaesés, válság jött, amin a háborús helyzet csak rontott. Ez a szituáció a futballklubok bevételeit is alaposan megnyirbálja. Bármelyik bevételi típust nézzük, ha az embereknek kevesebb pénzük van, akkor nem tudnak annyit költeni jegyekre, termékekre, arról nem beszélve, hogy a válság hatására a szponzoroknak is kevesebb anyagi tőkéjük van. Nagyon nagy durranásokra az átigazolási piacon szerintem nem kell számítani nyáron.

Forrás: FMH-Archív

A sok klub közül talán az FC Barcelona van a legnehezebb helyzetben, hiszen a járvány és az előző elnökség hajmeresztő gazdálkodása alapos lyukat hagyott a katalánok büdzséjében. A közelmúltban érkeztek arról a hírek, hogy a gránátvörös-kékek a csapat jövőbeni televíziós és merchandising jogainak bizonyos százalékát eladják azonnali bevétel reményében.

– Nem gyakori megoldás, de azt sem lehetne mondani, hogy soha nem fordult még elő ilyen, egyfajta vészmegoldás. Ez jól mutatja, hogy a Barcelonának milyen problémai vannak, a hiányzó bevételeiket próbálják máshonnan pótolni. Azt viszont, hogy belerokkan teljesen a klub ebbe a helyzetbe, elképzelhetetlennek tartom. A Barcelonának olyan rendkívül erős a társadalmi beágyazottsága, amely gyakorlatilag biztosítja a fennmaradását, adott esetben állami vagy önkormányzati segítséget is kaphatnak. Az nyilván nem garantálható, hogy a klub tudja tartani azt a gazdasági és szakmai színvonalat, amelyet az elmúlt jó néhány évben látni lehetett. Korábban is voltak már időszakok, amikor nem a bajnoki címért küzdött gárda, ilyen most is előfordulhat.

Az orosz-ukrán háborúra a sport világa még a gazdasági szankciók előtt reagált, a csapatsportok többségében orosz gárdák nem indulhatnak, így Oroszország például a most zajló budapesti vizes világbajnokságon sem képviselteti magát. Szabados szerint a sportbeli szankciókon a háború végéig valószínűleg nem enyhítenek, sőt az egyéni sportolók, szakemberek területén még van szigorítási lépcső is, bár a sportközgazdász szerint erre kicsi az esély, hogy sor kerül.

A háború és a járvány miatt az infláció az egekben, komoly gazdasági válság előtt állhat a világ. Nagy kérdés, hogy a bizonytalan helyzet milyen hatással lehet a sportrendezvényekre.

– A sportrendezvények megrendezése kapcsán egy jóval spórólasabb forgatókönyvre kell számítani, de ez az egész sportéletre is igaz lehet. A vizes világbajnokság kapcsán a FINA is bevállalt olyan költségcsökkentő elemeket a rendezés kapcsán, amelyek segítették Magyarországot felkészülni az eseményre még az utolsó pillanatban történő beugrással is. Előfordulhat, hogy ez lesz a közeljövő sztenderd eljárása. Nem az lesz a lényeg, hogy egy rongyrázós, nagyszabású rendezvény legyen, hanem biztonságosan kivitelezhető legyen. Minden nagy sportesemény ilyen irányba mozdulhat el. Ha véget is ér majd a háború, a gazdasági válság itt marad majd, hosszabb visszaesésre kell számítani. A közeljövőben nehéz lesz majd összehasonlítani a régebbi eseményeket az újakkal, hiszen az infláció, a gazdasági válság nagyban fogja befolyásolni a rendezési körülményeket és a látogatottságot is. A feje tetejére állt a világunk, ami természetesen hatással volt a sport világára is.